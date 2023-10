Des plans d’ÉVACUATION ont été élaborés par crainte qu’un supervolcan ne soit sur le point d’entrer en éruption.

La région italienne des Campi Flegrei a été frappée par plus de 1 100 tremblements de terre au cours du seul mois dernier, ce qui fait craindre qu’elle ne soit au bord d’une explosion historique.

On craint que les Campi Flegrei soient sur le point d’entrer en éruption. Crédit : Alamy

Des plans ont été élaborés pour évacuer les zones voisines Crédit : AFP

Aujourd’hui, des dizaines de milliers de personnes vivant à proximité du volcan près de Naples sont sur le point de fuir car il pourrait être sur le point d’exploser pour la première fois depuis près de 500 ans.

Campi Flegrei – qui signifie « champs en feu » – est un réseau tentaculaire de 24 cratères.

Il est plus grand que le Vésuve, le volcan le plus connu de la région qui a détruit l’ancienne ville romaine de Pompéi en 79 après JC.

La dernière éruption massive du supervolcan remonte à environ 18 000 ans, mais l’activité volcanique s’est considérablement intensifiée depuis 2022.

Un séisme de magnitude 4,2 a secoué le site au début du mois, faisant craindre une possible éruption du volcan.

Les autorités italiennes ont désormais élaboré un plan visant à évacuer plus d’un demi-million de personnes vivant à proximité dans un délai de trois jours si nécessaire.

Lors de sa précédente plus grande éruption, elle avait rejeté d’énormes quantités de roches en fusion et de gaz volcaniques, notamment du fluor qui tue les plantes et provoque des maladies chez les animaux, dans la stratosphère.

Si cela se reproduisait, le panache de soufre et de cendres toxiques pourrait plonger la Terre dans un hiver global pendant plusieurs années, préviennent les experts.

Cela étoufferait et détruirait les cultures, provoquerait des extinctions massives et déclencherait des tsunamis de 100 pieds de haut.

L’éruption géante des Campi Flegrei, il y a environ 39 000 ans, a été en partie imputée par les chercheurs à la disparition de l’Homme de Néandertal.

La dernière éruption des Campi Flegrei, en 1538, fut relativement mineure, mais suffisamment puissante pour former une nouvelle montagne, le Monte Nuovo.

La caldeira des Campi Flegrei s’est formée il y a 39 000 ans lors d’une explosion qui a projeté dans les airs des centaines de kilomètres cubes de lave, de roches et de débris.

Il s’agit de la plus grande éruption en Europe au cours des 200 000 dernières années, selon les scientifiques.

Dans les années 1980, quelque 40 000 personnes ont été évacuées de Pouzzoles, à proximité, par crainte d’explosions suite à une série de séismes.

Christopher Kilburn, professeur de sciences de la Terre à l’University College de Londres, a averti que le volcan « se rapproche désormais de la rupture ».

Dans une étude menée par des chercheurs de l’UCL et de l’Institut national italien de recherche en géophysique et volcanologie, il a déclaré : « Cependant, cela ne signifie pas qu’une éruption est garantie.

« La rupture peut ouvrir une fissure à travers la croûte, mais le magma doit encore remonter au bon endroit pour qu’une éruption se produise. »