Les plans visant à innover sur ce que certains appellent un énorme gratte-ciel en forme de banane devraient aller de l’avant à Las Vegas en 2021 dans le cadre d’un projet de 7,5 milliards de dollars alors que la ville a du mal à se remettre des licenciements et des fermetures pandémiques.

Bleutech Park Properties a partagé un modèle de la structure qui est l’un des nombreux à être construit dans la mini-ville de haute technologie proposée sur Twitter mardi soir.

«Rise Baby Rise! Envolée vers le ciel de bas en haut! enfoncez-vous dans les nuages ​​du désert de #Vegas pour se tenir majestueusement vers le ciel. Un #EngineeringMarvel en cours @bleutechparklv aboutit à une nouvelle recherche dans le #Construction + auto-cicatrisant #concrete fluide contrairement à toute structure à ce jour », a tweeté la société.

Leur tweet a été rapidement remarqué par les utilisateurs de Twitter qui ont ridiculisé le gratte-ciel proposé.

«Quelqu’un veut construire un immense condo en forme de banane à Las Vegas», a écrit un utilisateur de Twitter.

Une autre personne a proposé des noms pour appeler la tour, tandis qu’une autre a dit que peut-être la société n’avait pas réfléchi aux plans.

Un autre a partagé: «Ummm, ça ne ressemble pas à une banane. Pourquoi quelqu’un voudrait-il construire un gratte-ciel qui ressemble à un pénis?

«Est-ce le nouveau casino Hard Rock? un troisième a interrogé, ajoutant: «Peut-être aussi le Pénétien.

Selon Bleutech Park Properties, le gratte-ciel de plus de 33 étages fait partie de Bleutech Park Las Vegas, qui serait «la première ville au monde à se vanter d’une révolution numérique en mouvement».

Dans un tweet de suivi, Bleutech a partagé: « Alors que vous regardez avec admiration et vous vous demandez l’évolution de #entertainment, une destination mondiale emblématique.

«Rejoignez-nous dans une aventure de magnificence! La tour de divertissement complète à des hauteurs vertigineuses s’étend avec plus de 33 niveaux de #casino vous invite à vous immerger dans l’esprit des rêves.

Le projet de 7,5 milliards de dollars s’étendra sur un terrain de 210 acres à l’extrémité sud du Strip de Las Vegas sur Cactus Avenue et Las Vegas Boulevard.

La société a tweeté ce tableau de répartition qui montre les différentes options de divertissement pour les invités une fois le gratte-ciel terminé.

L’ensemble du parc coûtera environ 7,5 milliards de dollars et sera une «mini-ville» de haute technologie. Le projet devrait présenter les énergies renouvelables, les véhicules autonomes, l’IA, la réalité augmentée, la robotique, les « super-arbres » et les structures en béton auto-cicatrisantes

Selon l’entreprise, le projet prévu devrait durer au moins six ans. Les équipages étaient censés innover dans le parc en décembre 2019, mais les plans ont été interrompus en raison de la pandémie de coronavirus

Bleutech Park comprend également une composante de vie durable via un « cluster de résidences pour travailleurs à empreinte carbone nette zéro »

Le parc abritera des « tours résidentielles ultra-luxueuses », un hôtel, des bureaux, des commerces et la « plus haute tour de divertissement, redéfinissant l’horizon de Las Vegas »

Le projet sera « construit à partir de bâtiments à empreinte carbone nette zéro dans leur propre mini-ville insulaire, avec des conceptions multifonctionnelles automatisées, des énergies renouvelables provenant du solaire / éolien / eau / cinétique, des véhicules autonomes, de l’intelligence artificielle (IA), de la réalité augmentée ( AR), Internet des objets (IoT), robotique et propulsé par 5G ‘.

Les responsables de la société ont déclaré que Bleutech Park Las Vegas créera plus de 25 000 nouveaux emplois pour la ville.

«Nous restons déterminés à attirer, embaucher, éduquer et former la main-d’œuvre du futur – et cela signifie tirer le meilleur parti des nouvelles technologies et des qualités humaines uniques d’une main-d’œuvre qualifiée», lit-on sur leur site Web.

Bleutech Park affirme que l’avenir de la mobilité urbaine est clair: «Pour fournir un écosystème de mobilité propre, efficace, sûr, automatisé et connecté.

Le parc sera également équipé de «véhicules intelligents» à conduite autonome et de «routes solaires intelligentes».

La place principale sera composée de béton transparent, doublée de panneaux solaires en dessous, fournissant ainsi une recharge sans fil pour les véhicules électriques.

Pendant ce temps, Las Vegas continue de lutter contre la pandémie de coronavirus, qui a forcé la fermeture de casinos et laissé les chambres d’hôtel vides.

Les visiteurs de la région ont chuté de plus de 90% en un peu plus d’un mois alors que la pandémie se propageait. Le chômage de l’État a grimpé à 28 pour cent, le pire de la nation et un niveau jamais vu même pendant la Grande Dépression. Les gens se tiennent devant les machines à sous électroniques le 9 novembre

Les choses se sont améliorées à Las Vegas depuis les fermetures de printemps. Les casinos ont été autorisés à rouvrir en juin, bien que certains restent fermés en raison du manque d’affaires. Les visiteurs de la ville ont atteint près de 1,9 million en octobre, bien plus qu’en avril, mais toujours en baisse de 49% par rapport à l’année précédente. Des gens marchent à Las Vegas le 9 novembre

Le chômage dans la région de Las Vegas était de 14,8% en septembre, le taux le plus élevé du pays pour les grandes régions métropolitaines et près du double de la moyenne nationale.

Las Vegas prospère sur les foules, avec des gens coincés côte à côte des trottoirs aux casinos en passant par les restaurants.

Avant COVID, manger dans l’un des buffets les plus connus de la ville, le Bacchanal de 600 places au Caesars Palace, pouvait facilement signifier attendre une heure ou plus.

Ces jours-ci, le Bacchanal est fermé et dans toute la ville, des chambres d’hôtel qui coûtent normalement 300 $ la nuit peuvent maintenant être achetées pour 90 $.