En mai 2017, le journal britannique The Guardian a fait la une des journaux en révélant le plan sur la manière dont le gouvernement allait gérer la mort de la reine Elizabeth II. Mais il y a aussi un plan en place pour la mort du prince Philip, son mari de 74 ans.

Le palais de Buckingham a annoncé qu’il était décédé vendredi matin au château de Windsor. L’épouse royale la plus âgée et la plus ancienne de Grande-Bretagne en 10 siècles était de 99.

Les funérailles du prince Philip auront lieu le 17 avril à la chapelle Saint-George du château de Windsor dans le cadre d’un service familial qui sera fermé au public, a déclaré le palais de Buckingham dans un communiqué samedi. Le prince Philip sera inhumé avec tous les honneurs dus à un prince du Royaume-Uni et un époux de la reine Elizabeth II.

« Le cercueil du duc d’Édimbourg, recouvert de l’étendard personnel de Son Altesse Royale et habillé d’une couronne de fleurs, se repose dans la chapelle privée du château de Windsor, où il restera jusqu’au jour des funérailles », indique le communiqué du palais de Buckingham.

Les responsables du palais ont déclaré que la cérémonie se déroulerait strictement conformément aux directives du gouvernement COVID-19, qui limitent le nombre de personnes assistant aux funérailles. Ils ont refusé de dire si la famille royale serait tenue de porter des masques.

La pandémie de coronavirus signifie que ce sera un adieu plus discret que celui qui a marqué de nombreux décès royaux. La pandémie a nécessité des changements aux plans bien préparés pour le décès de Philip, baptisé Operation Forth Bridge.

« Pendant la pandémie de coronavirus, et à la lumière des conseils actuels du gouvernement et des directives de distanciation sociale, des arrangements funéraires et cérémoniels modifiés pour Son Altesse Royale le duc d’Édimbourg sont envisagés par Sa Majesté la Reine », a déclaré vendredi le palais de Buckingham dans un communiqué.

Sa mort a été marquée par des salutations de 41 canons à midi samedi dans des endroits à travers le pays, y compris la tour de Londres et le château d’Édimbourg, ainsi qu’à Gibraltar et sur des navires de la Royal Navy en mer.

Lorsque Philip a pris sa retraite de la vie publique à 96 ans en août 2017, les médias ont commencé à rechercher les détails de ses funérailles et de son enterrement. Voici une idée de ce à quoi vous attendre, ainsi que des réponses aux questions courantes.

Le prince Philip aura-t-il des funérailles d’État?

Non. Techniquement, en tant qu’époux du souverain, Philip a droit à une cérémonie funéraire, du même type que celle utilisée pour honorer la reine mère et la princesse Diana. Cependant, il ne voudrait pas, semble-t-il, que ce genre de «tracas» se fasse sur lui.

Cela signifie qu’il passe le service habituel à l’abbaye de Westminster ou à la cathédrale Saint-Paul et qu’il ne restera pas en état au palais de Westminster.

En 2013, le Sunday Times a rapporté que Philip avait informé les responsables locaux qu’ils n’avaient pas à subir le stress d’organiser une telle cérémonie, souvent avec un préavis de quelques heures seulement. Ils ont accueilli pour la dernière fois un mensonge royal en 2002, lorsque la reine mère est décédée, attirant quelque 200 000 personnes en deuil.

En quoi les funérailles d’État et cérémoniales diffèrent-elles?

Bien que le prince Philip n’en ait pas non plus, il existe certaines différences entre les funérailles d’État et les cérémonies.

Les deux impliquent généralement un mensonge dans l’État et un service à l’abbaye de Westminster ou à la cathédrale Saint-Paul, mais ce dernier est généralement réservé aux personnalités souveraines et distinguées telles que Winston Churchill. Cependant, les funérailles cérémonielles ne nécessitent pas l’approbation et le financement parlementaires.

Vous vous souvenez comment le cercueil de la princesse Diana a été transporté dans les rues de Londres par une calèche tirée par des chevaux? C’est l’autre caractéristique distinctive des funérailles cérémonielles, selon les documents du Parlement. À la mort de la reine, la sienne sera dessinée par des marins de la Royal Navy, une tradition remontant aux funérailles de la reine Victoria en 1901.

Où son corps sera-t-il gardé avant les funérailles?

Les responsables du palais de Buckingham ont confirmé dans un communiqué samedi que le cercueil du duc d’Édimbourg se reposait à la chapelle privée du château de Windsor, où il restera jusqu’au jour des funérailles.

Le 17 avril, « le cercueil du duc d’Édimbourg sera déplacé par un groupe de porteurs trouvé par la Queen’s Company, 1st Battalion Grenadier Guards », indique le communiqué. « Les détachements représentatifs issus des relations militaires spéciales de Son Altesse Royale seront placés dans le quadrilatère du château de Windsor. »

Où seront ses funérailles?

Les funérailles auront lieu le 17 avril au château de Windsor, selon le palais.

Le College of Arms, l’organisme qui supervise le protocole de cérémonie, a déclaré vendredi que le corps du duc reposerait au château de Windsor, où Philip a passé ses dernières semaines avec la reine. Ses funérailles auront lieu dans la chapelle Saint-Georges au château, site de siècles de sépultures royales, et dans le même château de 800 places sur le terrain du château de Windsor qui a accueilli le mariage de mai 2018 de son petit-fils, le prince Harry, et le ancienne Meghan Markle, aujourd’hui duc et duchesse de Sussex.

« Le service sera précédé d’une procession cérémonielle dans l’enceinte du château de Windsor », lit-on dans la déclaration du palais.

En vertu des restrictions actuelles du COVID-19, jusqu’à 30 personnes sont autorisées aux funérailles et 15 peuvent assister aux réveils à partir du 12 avril, rapporte la BBC, bien que le gouvernement indique que ce nombre peut changer en fonction de la capacité du lieu et n’inclut pas les travailleurs. Les nouvelles directives de réouverture de la phase 2 augmentent le nombre de participants à la réveil de six.

Les funérailles peuvent avoir lieu à l’intérieur ou à l’extérieur et les crématoriums et cimetières restent ouverts.

Les membres du public sont priés d’éviter de se rassembler en foule et d’envisager de faire un don à une œuvre de bienfaisance au lieu d’hommages floraux, selon un communiqué du palais de Buckingham. Il y aura également un livre de condoléances en ligne pour ceux qui souhaitent laisser des messages au regretté duc d’Édimbourg disponible sur le site Web royal.

Qui sera invité?

« Sa Majesté la Reine et des membres de la famille royale assisteront aux funérailles », a déclaré le palais de Buckingham dans un communiqué.

La liste des invités sera probablement plutôt petite en raison du COVID-19, qui a déjà eu un impact personnel sur la famille royale; Le prince Charles et le prince William ont tous deux été testés positifs pour le virus l’année dernière.

Le prince Harry et Meghan Markle seront-ils présents?

Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, se sont retirés de leurs rôles de membres de la famille royale de haut niveau l’année dernière et ont déménagé en Californie.

Le prince Harry, qui est le petit-fils de la reine, assistera au service avec d’autres membres de la famille royale, bien que Meghan, qui est enceinte, ait été informée par son médecin de ne pas y assister, rapporte l’Associated Press.

Selon son site Web de contrôle des frontières, le Royaume-Uni exige actuellement que toute personne entrant dans le pays soit mise en quarantaine à son hébergement de destination ou dans un hôtel de quarantaine désigné pendant 10 jours. Cependant, ils peuvent quitter leur lieu de quarantaine pour des raisons de compassion afin d’assister aux funérailles. Ils doivent se mettre en quarantaine à tout autre moment.

Où sera-t-il enterré?

Le prince Philip sera inhumé dans la voûte royale de la chapelle Saint-Georges, selon le palais.

On s’attend également à ce que la reine repose à Windsor dans la voûte royale de la chapelle Saint-George. Une autre possibilité pourrait être qu’elle soit enterrée aux côtés de ses parents et de sa sœur, la princesse Margaret, dans la chapelle commémorative du roi George VI, une petite annexe nommée en l’honneur de son père dans la plus grande chapelle Saint-George.

La mère de Philip, la princesse Alice de Grèce, a été initialement enterrée dans la chapelle Saint-Georges en 1969, mais son corps a été transféré dans une église sur le mont des Oliviers à Jérusalem en 1988, selon ses souhaits.

Mais le duc de Windsor a été enterré à Frogmore, après que son corps ait été renvoyé en Grande-Bretagne en 1972 de Paris où il vivait en exil suite à son abdication en 1936. Son épouse américaine, Wallis Simpson, duchesse de Windsor, a été enterrée à côté de lui en 1986.

Frogmore Gardens est également le dernier lieu de repos de la dernière reine régnante de Grande-Bretagne, Victoria, qui a choisi d’être enterrée aux côtés de son mari, le prince Albert, décédé en 1861, plutôt qu’à l’abbaye de Westminster ou dans la voûte royale de la chapelle Saint-George.

Y aura-t-il une période officielle de deuil national?

Oui, en fait, cela semble être la seule partie du protocole funéraire royal qui sera observée. Traditionnellement, cela dure du jour du décès jusqu’au jour des funérailles. On ne sait pas immédiatement comment COVID-19 peut avoir un impact sur la durée de la période de deuil. Dans le cas de la reine mère, cela a duré huit jours. Jusqu’à ce que les funérailles, traditionnellement les affaires d’État et toute nouvelle loi en attente de la sanction royale de la reine soient suspendues et les livres de condoléances sont généralement mis à disposition dans les ambassades du monde entier pour que le public puisse les signer.

Les drapeaux seront-ils abaissés en son honneur?

Oui, les drapeaux sur les bâtiments gouvernementaux et les résidences royales ont été abaissés en berne, à une exception notable près. Le Royal Standard ne vole que lorsque la reine est en résidence et n’est jamais abaissé car il signifie la continuité de la monarchie. Il ne sera même pas abaissé à sa mort car son héritier, le prince Charles, sera monté sur le trône.

Les drapeaux sur les bâtiments gouvernementaux et les résidences royales ont été abaissés en berne vendredi et les chaînes de télévision britanniques ont annulé les programmes programmés pour permettre une couverture spéciale après la mort de Philip.

Après la mort de Diana, la reine a été critiquée pour ne pas avoir baissé le drapeau au palais de Buckingham. En règle générale, le seul drapeau qui y flotte est le Royal Standard, qui n’était pas exposé car elle était en vacances à Balmoral. Finalement, elle a accepté de piloter l’Union Jack à mi-bâton là-bas.

Quand la reine Elizabeth reprendra-t-elle ses fonctions?

Bien qu’elle rouvrira ses fameuses boîtes rouges de documents gouvernementaux après cette période de deuil initiale de huit jours, elle ne devrait pas reprendre complètement la vie publique avant une période de deuil de 30 jours.

Contribuant: Rasha Ali et Maria Puente, USA AUJOURD’HUI; The Associated Press