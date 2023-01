Plans d’entraînement ChatGPT et nettoyage de l’aviation

Lorsque j’ai ouvert l’e-mail m’annonçant que j’avais été accepté pour courir le marathon de Londres, je me suis senti ravi. Et puis terrifié. À peine six mois après mon dernier marathon, je savais à quel point je devais être dévoué pour continuer à courir jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, à travers la pluie, le froid, la fatigue, la mauvaise humeur et la gueule de bois.

Le marathon est la partie facile. C’est la routine constante de la formation qui vous tue – et trouver des moyens de la garder fraîche et intéressante fait partie du défi. Certains fous d’exercice pensent qu’ils ont trouvé un moyen de vivre leur routine : en utilisant le chatbot AI ChatGPT comme une sorte d’entraîneur personnel par procuration.

Son attrait est évident. ChatGPT répond aux questions en quelques secondes, ce qui évite d’avoir à parcourir des tonnes d’informations, et poser des questions de suivi vous donnera une réponse plus détaillée et personnalisée. Mais ChatGPT est-il vraiment l’avenir de notre façon de travailler ? Ou est-ce juste une connerie confiante ? Lire l’histoire complète.

—Rhiannon Williams

Comment les nouvelles technologies pourraient nettoyer le transport aérien

L’aviation est un secteur notoirement “difficile à décarboniser”. Il représente environ 3 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre et le trafic aérien pourrait plus que doubler par rapport aux niveaux actuels d’ici 2050.

Lorsqu’il s’agit de voler, le défi technique de la réduction des émissions est particulièrement ardu. Les carburants pour les avions doivent être particulièrement légers et compacts, afin que les avions puissent voler dans le ciel et avoir encore de la place pour les personnes ou le fret. Mais l’industrie a des idées prometteuses pour faire le ménage, et certaines d’entre elles sont déjà en train de décoller. Lire l’histoire complète.