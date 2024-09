Plans de veto pour la semaine 10 – Big Brother Network

Le concours Power of Veto aura lieu samedi après-midi dans la maison Big Brother 26. Il est temps de découvrir quels invités de la maison Big Brother rejoindront le chef de famille et les nominés pour le concours Power of Veto. Lisez la suite pour savoir qui jouera et quels seront leurs plans s’ils remportent le Power of Veto pour la semaine 10 de BB26.

Makensy est la chef de famille pour la semaine 10 et a désigné Kimo et Angela pour être expulsés cette semaine, Angela étant sa cible. Kimo et Angela ont été sur le point d’être expulsés respectivement 5 et 6 fois et ressentent tous les deux le stress cette semaine.

Kimo veut croire que ses camarades HG le garderont en sécurité cette semaine, mais il a du mal à rester positif. Il s’inquiète de la possibilité que Leah joue et remporte le Pouvoir de Veto et sauve ainsi Angela. Angela en a marre d’être sur le billot et de se faire dire que c’est parce que celui qui est assis à côté d’elle sera expulsé. Elle a déjà commencé à se demander si elle est aussi en sécurité cette semaine que le prétend Makensy.

Joueurs avec pouvoir de veto pour la semaine 10 :

Makensy (HOH)

Kimo et Angela (Noms)

Léa, Cam et Chelsie

Si Makensy gagne, elle conservera probablement ses nominations car elle n’a pas beaucoup d’options à proposer en tant que renom et elle n’essaie pas de contrarier qui que ce soit cette semaine. La seule façon pour que cela change est si Makensy décide de cibler Leah au lieu d’Angela.

Si Kimo gagne, il se retirera du bloc et Makensy utilisera Rubina comme un pion à côté d’Angela. Si Angela gagne, il y a une chance que Leah puisse voir le bloc, mais Makensy n’a pas beaucoup parlé de ses plans de secours si cela devait arriver. Elle espère juste que ce ne sera pas le cas.

Malheureusement pour Kimo, Rubina ne pouvait pas jouer dans la compétition Veto cette semaine. Si Leah gagne, elle utilisera le Veto sur Angela et Makensy devra déterminer qui placer à côté de Kimo et Kimo sera probablement en difficulté cette semaine. Si Chelsie ou Cam gagnent, il y a de fortes chances que nous voyions le Veto rester inutilisé pour la première fois de la saison.

Qui espérez-vous voir remporter le concours du pouvoir de veto cette semaine ? Restez à l’écoute pour les résultats du concours du pouvoir de veto qui seront publiés plus tard !

