Plans de puce cérébrale de Neuralink : Aidez les aveugles à voir et les paralysés à marcher

Neuralinkla startup d’Elon Musk qui espère relier directement nos cerveaux aux ordinateurs, a montré mercredi des progrès dans deux domaines médicaux : aider les personnes aveugles à voir et aider les personnes atteintes de lésions médullaires à marcher.

La société, l’une des cinq dirigées par Musk, travaille sur une technologie permettant de déposer des milliers d’électrodes plus fines qu’un cheveu dans la surface externe du cerveau humain. Chaque électrode est un petit fil connecté à un paquet de puces de la taille d’un quart, alimenté par batterie et rechargé à distance, qui est intégré dans un endroit qui contenait autrefois un cercle de crâne. La puce, appelée N1, communique sans fil avec le monde extérieur.

La technologie est encore loin des utilisations médicales initiales, encore moins de la vision ultime de Musk d’utiliser Neuralink pour traîner avec des IA super intelligentes. Mais il fait des progrès significatifs, notamment en postulant auprès de la Food and Drug Administration pour commencer les essais sur l’homme qu’il espère commencer dans les 6 mois, a déclaré la société lors d’une événement “montrer et raconter” durant plus de deux heures.

“Notre objectif sera d’allumer les lumières pour quelqu’un qui a passé des décennies à vivre dans le noir”, a déclaré le chercheur de Neuralink, Dan Adams, qui travaille sur l’effort de reconditionner les données de la caméra dans un format compatible avec le cerveau et de les diriger directement vers le cortex visuel. .



Musk a une certaine crédibilité en matière de technologie révolutionnaire. Son entreprise de véhicules électriques Tesla change profondément les voitures et sa tenue SpaceX transforme l’accès à l’espace avec des fusées réutilisables. Sa réputation de génie de la technologie a cependant pris un coup avec le chaos sur Twitter après son acquisition de 44 milliards de dollars. Musk’s Boring Company, qui vise à réorganiser le transport automobile avec des tunnels, a également n’a pas tenu ses promesses encore.

Neuralink ne semble pas plus simple que les réseaux sociaux. Connecter du matériel informatique à notre propre wetware s’accompagne d’énormes défis techniques, réglementaires et éthiques. Aider les aveugles à voir est une chose, mais une alimentation numérique directement dans notre cerveau pourrait ne pas aider ceux d’entre nous qui passent déjà trop de temps sur leurs téléphones.

La technologie Neuralink pour aider les tétraplégiques à marcher

Auparavant, Neuralink a montré comment ses électrodes peuvent écouter l’activité cérébrale. En capturant les signaux cérébraux d’un singe nommé Pager qui jouait au jeu vidéo classique Pong, les ordinateurs Neuralink ont ​​appris à interpréter les signaux de contrôle moteur. Plus tard, seuls les signaux de son cerveau pourraient contrôler le jeu.

À Événement “montrer et raconter” de Neuralink, conçue pour recruter de nouveaux talents, la société a montré une nouvelle astuce : un singe nommé Sake qui utilisait son esprit pour suivre des invites et taper sur un clavier virtuel. Leurs implants se chargent sans fil, avec des singes persuadés avec un smoothie aux fruits de s’asseoir sous un chargeur intégré dans une branche juste au-dessus de leur tête.

Mais les plus grands développements de jeudi ont utilisé ces mêmes électrodes pour renvoyer des signaux aux neurones qui composent notre cerveau et notre système nerveux.

Une expérience a utilisé des électrodes dans la moelle épinière d’un porc pour contrôler différents mouvements des jambes, une technologie qui pourrait éventuellement aider les personnes quadriplégiques à marcher ou à utiliser leurs mains. L’approche de Neuralink consiste non seulement à intercepter les commandes de mouvement du cerveau et à les diriger vers les jambes, mais également à entendre les signaux sensoriels de ces extrémités et à les renvoyer au cerveau afin que le cerveau sache ce qui se passe.

“Nous avons beaucoup de travail à faire pour réaliser cette vision complète, mais j’espère que vous pouvez voir comment les pièces sont toutes là pour y parvenir”, a déclaré Joey O’Doherty, un chercheur travaillant sur la technologie de contrôle moteur de Neuralink.

Voir des images et taper avec votre esprit

Une autre expérience a introduit des données visuelles capturées avec une caméra dans le cortex visuel d’un singe, lui montrant des flashs virtuels que le singe a interprétés comme étant à différents endroits. C’est cette technologie que Neuralink espère mener à une prothèse visuelle pour les aveugles.

La technologie Neuralink de première génération utilise 1 024 électrodes, mais Neuralink a présenté des modèles de nouvelle génération avec plus de 16 000 électrodes. Ce détail améliorerait considérablement la fidélité de l’image qu’une personne aveugle pourrait voir, a déclaré Adams.

“Si vous placez un appareil des deux côtés de votre cortex visuel, cela vous donnerait 32 000 points de lumière pour créer une image chez une personne aveugle”, a déclaré Adams.

Une autre application Neuralink permet aux humains paralysés d’utiliser leurs implants pour le typage mental.

“Nous sommes convaincus que quelqu’un qui n’a pratiquement aucune autre interface avec le monde extérieur serait capable de contrôler son téléphone mieux que quelqu’un qui a des mains qui fonctionnent”, a déclaré Musk.

Neuralink n’est pas seul

Neuralink n’est pas seul dans sa poursuite du domaine, appelé technologie d’interface cerveau-machine (BMI) ou d’interface cerveau-ordinateur (BCI). Des chercheurs universitaires ont produit un flux constant de documents de rechercheet des startups comme BlackRock Neurotech, Synchronisé et Paradromique sont également actifs. Certains, comme Nuroutilisent des approches non invasives qui ne nécessitent aucune intervention chirurgicale.

Une chose qui sépare Neuralink de certains de ces efforts est l’objectif de la production de masse.

“La production est difficile – je dirais 100 à 1000 fois plus difficile de passer d’un prototype à un appareil sûr, fiable, fonctionnant dans un large éventail de circonstances, abordable et réalisé à grande échelle”, a déclaré Musk. “C’est incroyablement difficile.”

Musk envisage que Neuralink fabrique des millions de puces cérébrales et a déclaré qu’il s’attend à en avoir une lui-même. Pour atteindre cet objectif, l’entreprise tente d’automatiser autant que possible la technologie. Son robot R1 enfile des électrodes dans le cerveau sans endommager les vaisseaux sanguins, mais une machine de nouvelle génération est conçue pour gérer une plus grande partie de la chirurgie, y compris la coupe à travers le crâne.

Neuralink travaille également à localiser ses puces cérébrales une couche plus loin du cerveau, à l’extérieur d’une couche appelée dure-mère. Cela nécessite des modifications majeures des aiguilles et des systèmes de direction des aiguilles du robot, des mises à niveau sur lesquelles l’entreprise travaille aujourd’hui.

“Il n’y a pas beaucoup de neurochirurgiens – peut-être environ 10 pour un million de personnes”, a déclaré Christine Odabashian, qui dirige l’équipe d’ingénierie chirurgicale de Neuralink. “Pour que nous puissions faire le plus de bien et avoir une procédure abordable et accessible, nous devons comprendre comment un neurochirurgien pourrait superviser plusieurs procédures en même temps.”

La vision de science-fiction de Musk pour Neuralink

Une autre grande différence entre Neuralink et ses rivaux est la vision de science-fiction de Musk.

Les ambitions de l’entreprise sont grandes : “Un dispositif d’entrée-sortie généralisé qui pourrait s’interfacer avec tous les aspects de votre cerveau”, a déclaré Musk. Mais le plan à long terme est beaucoup plus grand.

« Que fait-on de l’IA, de l’intelligence artificielle générale ? Musk a demandé. “Si nous avons une superintelligence numérique, beaucoup plus intelligente que n’importe quel humain, comment atténuer ce risque au niveau de l’espèce ? Même dans un scénario bénin où l’IA est très bienveillante, comment pouvons-nous même faire le trajet ? Comment participons-nous ?”

Dans l’esprit de Musk – conceptuellement seulement pour le moment, mais peut-être éventuellement physiquement aussi – la réponse est Neuralink.