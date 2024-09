Plans de pouvoir de veto pour la semaine 11 – Big Brother Network

C’est le jour du pouvoir de veto à l’intérieur de la maison Big Brother 26 et avec seulement cinq invités restants, ils pourront tous participer au concours BB Comics Veto ! La pression est forte pour les nominés qui savent que si aucun d’eux ne le remporte aujourd’hui, les nominations resteront probablement les mêmes pour la semaine 11 de Big Brother. Il y a eu des discussions entre les invités du BB26 sur ce qu’ils feraient du veto s’ils le gagnaient, lisez la suite pour découvrir leurs plans !

Makensy a remporté son deuxième concours de chef de famille pour lancer la semaine 11 de Big Brother et elle a décidé que sa meilleure décision était de proposer l’expulsion de Rubina et Kimo. Elle est convaincue que Kimo est le cerveau de la saison et qu’il doit être la cible cette semaine. Kimo et Rubina savent que s’ils ne gagnent pas, l’un d’eux se rendra à la maison du jury, mais ils espèrent également pouvoir convaincre Makensy qu’elle doit cibler quelqu’un d’autre.

À ce stade, si Kimo ou Rubina remporte le pouvoir de veto pour la semaine 11 de Big Brother, l’autre se dirigera vers le jury. Vendredi, il y a eu de nombreuses discussions sur ce que Makensy ferait en cas de situation de renom. Kimo et Rubina espèrent pouvoir convaincre Makensy d’héberger Chelsie. Ils ont même discuté d’un plan pour tenter de convaincre Makensy que si elle ne se débarrasse pas de Chelsie, Makensy ne gagnera pas la saison. Makensy a dit à Cam qu’elle envisageait de mettre Chelsie parce qu’elle pense que le jury respecterait cette décision plus que de mettre Cam à la place de Kimo ou Rubina dans ce scénario.

Après avoir entendu cela, Cam a couru et a dit cette information à Chelsie, cependant, Cam et Chelsie sont convaincus que le jury ne verra même pas les nominations, ils sauront seulement qui est expulsé. Nous savons que ce n’est pas le cas, mais pas les invités. A partir de maintenant, Makensy briserait l’égalité dans cette situation et celui qui se trouve encore sur le bloc entre Kimo et Rubina sera expulsé.

A un moment donné, Makensy et Chelsie avaient parlé d’utiliser le veto sur Rubina si l’un d’eux gagnait pour lui montrer sa loyauté et lui prouver qu’ils voulaient voir les trois femmes aller jusqu’au bout. Avant la cérémonie de nomination, Rubina a déclaré à Makensy qu’elle et Chelsie avaient eu une conversation mercredi sur ce que Rubina devrait faire si elle gagnait HOH jeudi. Elle a prévenu Makensy que Chelsie lui avait dit qu’elle devrait héberger Makensy s’il s’agissait d’une double expulsion. Cependant, Makensy a couru vers Chelsie avec cette information et Chelsie a bien sûr menti et a dit qu’elle ne dirait jamais cela.

Sur la base de cette conversation, il pourrait être prudent de supposer que Makensy et Chelsie n’utiliseront pas le veto sur Rubina cette semaine et conserveront les mêmes noms. La même chose est vraie pour Cam car il ne va pas aller à l’encontre de ce que veulent Chelsie et Makensy.

Étant donné que le concours Veto de cette semaine concerne BB Comics, nous pourrions nous attendre à ce que les flux soient en panne pendant un long moment pendant que les HG s’affrontent. Cependant, nous aurons les résultats dès le retour des flux. En attendant, dites-nous qui vous aimeriez voir remporter le concours Pouvoir de veto de cette semaine !

