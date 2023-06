Plans de mariage révélés – Hollywood Life

(MISE À JOUR : 15/06/2023) Dylan et Barbara se sont assis avec le frère de Dylan, Cole Sprousepour parler de leurs fiançailles pour la première fois dans l’édition de juin 2023 de V Magazine. Dans l’interview, ils ont révélé qu’ils s’étaient en fait fiancés en septembre 2022, ils ont donc pu garder le secret pendant plus de six mois avant que le public n’ait vent de ce qui s’était passé. Ils ont également renversé du thé sur le prochain mariage, qui aura lieu dans le pays d’origine de Barbara, la Hongrie.

« Je suis ravie de montrer ce côté de moi et de présenter ma culture, les endroits où j’ai grandi et les endroits où je suis allé », a-t-elle partagé. « J’ai l’impression que beaucoup de gens en apprendront plus sur moi de cette façon. Je sais qu’il était impossible que nous n’ayons pas eu de mariage en Hongrie parce que mes parents m’auraient tué.

(ORIGINAL HISTOIRE): On entend les cloches du mariage ! Début mars, il a été signalé que le modèle Barbara Palvin29 ans, a été vue portant une bague à son doigt de fiançailles, et maintenant une source a dit Divertissement ce soirle 21 mars, qu’elle serait fiancée à La vie de suite de Zack et Cody alun Dylan Sprouse, 30 ! « Dylan et Barbara sont fiancés », a déclaré l’initié du point de vente. «Ils ont montré sa bague aux gens et sont si heureux. Ils sont toujours très amoureux l’un de l’autre et à côté l’un de l’autre, mais ils sont encore plus heureux que d’habitude. Ils ont hâte de commencer ce nouveau chapitre ensemble. L’ancien de Disney Channel et Barbara n’ont pas encore confirmé la nouvelle eux-mêmes au moment de la publication.

Comme mentionné précédemment, HE a rapporté que « début mars », le duo a assisté au Mammoth Film Festival, où la beauté brune a été aperçue portant ce qui semblait être une bague de fiançailles. Bien que leurs représentants n’aient pas confirmé la nouvelle à l’époque, une source distincte a parlé du couple au même point de vente à l’époque. « Barbara et Dylan semblaient si heureux et à l’aise ensemble tout le week-end pendant le Mammoth Film Festival. Dylan l’a laissée faire son truc lors d’événements et elle était de bonne humeur », ont-ils affirmé.

« Barbara était un papillon social et se promenait et parlait à différentes personnes. Ils s’assureraient de s’enregistrer l’un avec l’autre pendant leur absence et de passer du temps juste tous les deux aussi. Quand ils étaient ensemble, il était clair qu’ils étaient très amoureux », a poursuivi la source. Lors de l’événement du 5 mars, Dylan s’est rendu sur Instagram pour partager un carrousel de photos avec sa gratitude pour son équipe. En plus de Le duelDylan devrait également jouer dans le prochain film, Belle catastropheaux côtés de Virginie Gardner.

Plus à propos Nouvelles des célébrités

« Je suis tellement fier de ce projet. Il y a deux ans, nous nous sommes lancés Le duel, un groupe d’amis avec pour mission de se soutenir mutuellement et de faire des films que nous regarderions nous-mêmes. Le résultat est un projet pour lequel je suis extrêmement reconnaissant, me donnant certains de mes meilleurs amis et souvenirs sur le plateau depuis de nombreuses années », a commencé sa légende du message. « En tant que premier directeur de production d’un projet, je ne pourrais pas être plus respectueux du travail acharné que tout le monde y consacre. Pour faire court, soutenez vos amis, faites de la merde cool. #mammouthff.

Le joueur de 30 ans et sa fiancée supposée se fréquentent depuis 2018 et ont été repérés ensemble sur plusieurs événements sur le tapis rouge au fil des ans. L’année dernière, Barbara et son homme ont assisté à la Salon de la vanité After-party des Oscars ensemble le 28 mars. Elle est allée sur Instagram pour montrer leurs looks sexy, qui comportaient une superbe robe noire avec une découpe au ventre, pour sa part. Dylan a séduit dans un smoking noir classique, alors qu’il arborait également une moustache et une barbe. « Vanity Fair @dylansprouse », a-t-elle légendé le message, ainsi que des emojis scintillants.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





À la lumière des rumeurs de fiançailles, quelques fans ont déjà commencé à réagir aux nouvelles passionnantes via Twitter. « Dylan Sprouse est officiellement fiancé @PopCrave do [sic] fier de lui il le mérite littéralement lui et son frère [sic] j’ai parcouru un long chemin, je les soutiendrai toujours, je les aimerai toujours la meilleure chose de tous les temps awwww félicitations je t’aime tellement je n’ai littéralement pas de mots », un fan plaisanté. Pendant ce temps, un autre fan plaisanté« Dylan Sprouse pourrait l’épouser mais je l’ai aimée EN PREMIER ! »

Lien connexe En rapport: Barbara Palvin : 5 choses à savoir sur la fiancée de Dylan Sprouse

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.