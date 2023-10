Plans de logement pour la conférence du Parti travailliste : qu’est-ce qu’un site gris ?

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Sir Keir Starmer a dévoilé les projets du Labour pour une « nouvelle génération » de grandes villes et de banlieues au Royaume-Uni.

Dans le cadre de sa « décennie de renouveau », il a déclaré lors de la conférence du parti travailliste à Liverpool qu’il prévoyait de construire 1,5 million de logements dans les zones urbaines pour tenter de faire face à la crise du logement en Grande-Bretagne.

Pour ce faire, il faudra libérer de la ceinture verte des zones de terres de « mauvaise qualité », telles que des garrigues, des parkings ou des centres commerciaux désertés. Ces zones de « ceinture grise » deviendront des friches industrielles, définies comme des terrains déjà construits et aménagés en logements abordables.

« Il est temps que la Grande-Bretagne reconstruise. Il est temps de construire un million et demi de nouveaux logements à travers le pays. Des opportunités pour les premiers acheteurs dans toutes les communautés », a déclaré Starmer.

Il a ajouté : « Là où il y a de bonnes infrastructures, là où il y a de bons terrains pour des logements abordables, nous mettrons des pelles dans le sol, des grues dans le ciel et construirons la prochaine génération de nouvelles villes travaillistes. »

Cependant, des questions ont été soulevées quant à savoir si ces projets pourraient se concrétiser. Les propositions de développement de friches industrielles se sont historiquement heurtées à une opposition locale.

En juillet, le gouvernement conservateur a annoncé une nouvelle série de propositions visant à accroître la construction de logements, en se concentrant sur le développement de friches industrielles. Mais ces propositions ont immédiatement suscité le mépris de la part des députés, les qualifiant de « plans absurdes visant à imposer une construction massive de logements ».

Ci-dessous, The Independent examine les questions clés entourant les dernières propositions de logement de Starmer :

Une friche industrielle en attente de développement à Leeds (Getty Images/iStockphoto)

Qu’est-ce que les terres grises ?

Le terme terres grises a été inventé pour la première fois à la fin des années 1990 au Royaume-Uni et s’applique aux bâtiments et aux terrains sous-utilisés dans les villes et les villages.

Au Royaume-Uni, le terme fait principalement référence aux lotissements situés dans l’espace aérien au-dessus des parkings ou sur les toits. Mais il est probable qu’en vertu des nouvelles propositions, les équipements désaffectés, tels que les centres commerciaux vides, seront considérés comme des sites gris, comme c’est le cas actuellement aux États-Unis.

De nombreuses friches grises sont actuellement considérées comme faisant partie de la ceinture verte britannique, de sorte que les politiques impliqueraient de libérer les terres et d’en faire des friches industrielles à des fins de planification.

On pense que les magasins vides des rues principales pourraient être utilisés comme sites gris (Getty Images)

Quels sont les projets proposés ?

Keir Starmer a annoncé aujourd’hui que les travaillistes « feront construire la Grande-Bretagne » et a annoncé une « nouvelle génération » de grandes villes et de banlieues, avec des maisons de ville de style géorgien dans les développements urbains.

Il affirme que ces zones seraient développées par des entreprises soutenues par l’État et dotées de pouvoirs d’achat obligatoire, avec des équipements tels que des cabinets médicaux, des écoles et des liaisons de transport « câblés » dans les plans.

Les travaillistes devraient se concentrer sur le sud de l’Angleterre, notamment à Cambridge et sur le corridor M1 autour de Milton Keynes, selon Les temps.

Cependant, M. Starmer s’apprête à se heurter aux militants « agiles » et campagnards, puisqu’il s’engagera également à construire sur certaines zones de la ceinture verte – affirmant que les ceintures vertes de mauvaise qualité telles que les garrigues et les parkings devraient être libérées.

Par rapport à la moyenne des pays européens, la Grande-Bretagne a un retard de 4,3 millions de logements manquant sur le marché national du logement (Anthony Devlin/PA) (Archives PA)

Est-ce que ça peut marcher ?

Les projets de développement des friches industrielles et des terres de la ceinture verte se sont historiquement heurtés à une opposition locale.

Depuis les années 1990, les gouvernements ont historiquement adopté une approche « les friches industrielles d’abord », selon laquelle les friches industrielles sont prioritaires pour le développement plutôt que les terres de la ceinture verte.

Plus tôt cette année, le gouvernement conservateur a réitéré son engagement à développer des friches industrielles, mais s’est heurté presque immédiatement à une opposition.

À Brighton, un projet de construction de neuf nouvelles maisons sur une rue occupée par des garages a été rejeté en août après que les voisins ont exprimé leur inquiétude pour leur « sommeil, leur bien-être et leur santé mentale ».

Actuellement, trois députés du Leicestershire ont appelé le conseil du district de Harborough à refuser près de 2 000 logements supplémentaires dans la région, exprimant leurs inquiétudes face à l’augmentation des déplacements domicile-travail, de la pollution et des embouteillages.

S’adressant à la conférence travailliste à Liverpool, M. Starmer a déclaré : « Face à la résistance – et il y aura de la résistance – de la part de ceux qui disent ‘non, nous ne voulons pas de l’avenir de la Grande-Bretagne ici’, mon message pour eux est le suivant : un avenir. doit être construit.

«C’est la responsabilité d’un gouvernement sérieux et si nous nous lavons continuellement les mains de cette tâche, nous nous retrouverons tous dans une ornière. Comme maintenant. Il est donc temps que la Grande-Bretagne reconstruise ».