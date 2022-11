Plans de la soirée d’ouverture d’Adele pour sa résidence à Las Vegas : Exclusif – Hollywood Life

Voir la galerie





Les fans d’Adele attendaient avec impatience de voir leur reine finalement envahissez Las Vegas avec une résidence et on dirait que le chanteur est tout aussi excité ! Alors que la date de la soirée d’ouverture du 18 novembre au Caesar’s Palace approche à grands pas, une source proche d’Adele a déclaré EXCLUSIVEMENT HollywoodLa Vie qu’elle prévoit une “célébration épique” pour lancer le Week-end avec Adèle engagement.

“Adele a hâte que sa résidence démarre, elle est plus que prête”, a commencé la source. « Elle a mis son cœur et son âme dans la préparation, elle a répété 12 heures par jour et chaque petite chose est en place et perfectionnée. À ce stade, c’est juste un sentiment de vouloir que ça se dépêche et que ce soit la soirée d’ouverture parce que maintenant que tout est prêt, l’attente est dure, c’est comme le compte à rebours jusqu’au matin de Noël ou quelque chose comme ça.

“La soirée d’ouverture va être une célébration épique, elle va avoir tous ses proches là-bas”, a ajouté l’initié. Ils ont poursuivi en disant que son petit ami, Paul richeson fils de 10 ans Angequ’elle partage avec son ex Simon Konecki et un groupe d’amis proches qui s’envolent du monde entier pour la voir se produire dans la ville du péché.

Une deuxième source EXCLUSIVEMENT dit HollywoodLa Vie qu’Adele va “livrer la meilleure version d’elle-même possible” à la résidence. “Adèle sent l’amour et elle est plus que prête à faire ce spectacle et à donner à ses fans ce qu’ils attendaient », a déclaré la source. “Elle reçoit tellement de soutien de son petit ami, et il est tellement fier d’elle. Elle a travaillé si dur sur cette émission et va livrer la meilleure version d’elle-même possible. Elle est déterminée à le tuer absolument et ne laissera personne tomber cette fois-ci.

Initialement, Adele devait lancer la résidence le 21 janvier, donnant deux concerts par week-end jusqu’en avril 2022. Cependant, elle a annulé 24 heures avant l’ouverture. Dans une vidéo en larmes publiée sur son Instagram à l’époque, elle a dit à ses millions de fans qu’elle « avait absolument tout essayé » pour que l’émission « soit assez bonne » mais qu’elle avait été « détruite » à la fois par le COVID-19 et les « retards de livraison ». .” Elle a ajouté: “Je suis tellement bouleversée, et je suis vraiment gênée et tellement désolée pour tous ceux qui ont voyagé pour arriver ici. Je suis vraiment, vraiment désolé.

Elle a également parlé de l’impact de l’annulation de la résidence dans le numéro de septembre 2022 de Elle. “Ce fut de loin le pire moment de ma carrière”, a-t-elle déclaré. “De loin. J’étais tellement excité par ces émissions. C’était dévastateur.

Adele a maintenant la chance de se racheter et il semble que cela vaudra la peine d’attendre !