Plans de la cérémonie de veto pour la semaine 11 – Big Brother Network

La cérémonie de veto devrait avoir lieu plus tard dans la maison Big Brother 26. Cette semaine, nous avons discuté de plusieurs projets différents, mais lequel se déroulera pour la semaine 11 sur Big Brother ? Lisez la suite pour découvrir ce que le détenteur du Veto prévoit de faire et quels deux invités de Big Brother nous pourrions nous attendre à voir comme noms finaux cette semaine.

Comme nous le savons, Makensy a remporté le concours des petits chefs de famille jeudi soir et a décidé d’assurer la sécurité de ses plus proches alliés en nommant Kimo et Rubina pour l’expulsion. Makensy a ensuite remporté le concours BB Comics Veto samedi, ce qui a évoqué certaines de ses conversations précédentes sur ce qu’elle devrait faire cette semaine. L’un de ces plans prévoyait éventuellement d’utiliser le veto sur Rubina et de renommer Cam à sa place pour prouver à Rubina qu’elle souhaitait sérieusement emmener les trois femmes en F3.

Lorsque Makensy en a parlé à Rubina, Rubina a tenté de faire savoir à Makensy que Chelsie avait insinué que Rubina devrait cibler Makensy si elle gagnait le HOH lors de la double expulsion. Cependant, Makensy a pensé qu’il s’agissait d’une tactique de manipulation et a couru vers Chelsie avec cette information. Bien sûr, Chelsie a nié cela en disant qu’elle n’avait pas mentionné Makensy par son nom, mais seulement que le DE était généralement utilisé pour éliminer une grande cible.

Après le Veto Comp, Makensy et Chelsie ont discuté de remettre Cam en place, mais cette fois c’était comme cible. Ils craignaient qu’il lance des compétitions comme stratégie toute la saison et qu’il remporte le prochain HOH pour cibler l’une d’entre elles. Cette discussion a eu lieu de temps en temps tout au long de la journée de samedi et s’est éteinte dimanche après qu’ils aient chacun parlé à Cam.

Makensy a également parlé à Cam de la possibilité de faire tomber Rubina et de mettre Chelsie en place pour tenter de convaincre le jury qu’elle était prête à faire le pas. Cependant, Cam a déclaré à Makensy que le jury ne voit pas la cérémonie de nomination et de veto, donc ils ne sauraient même pas qu’elle l’a fait. Nous savons que ce n’est pas vrai, mais pas Makensy.

Dimanche, Makensy a finalement décidé qu’elle n’utiliserait pas son veto cette semaine. Makensy a dit à Rubina que cela allait être le cas parce qu’elle ne voulait pas que Cam se méfie de la F3 que possèdent les femmes. Rubina a de nouveau essayé de lui parler de Chelsie, mais cela n’a rien fait pour influencer le plan de Makensy.

Nous pourrions nous attendre à ce que ce soit la première semaine où le Veto ne soit pas utilisé sur BB26 et Rubina et Kimo resteront sur le bloc. À ce stade, Kimo est toujours la cible, mais ne soyez pas surpris s’il y a des volte-face pendant le reste de la semaine.

La cérémonie de veto aura lieu plus tard alors soyez à l’affût de confirmation. En attendant, que pensez-vous que Makensy devrait faire du Veto ?

Téléchargez notre application Big Brother, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter pour en savoir plus !