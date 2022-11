L’Angleterre cherchera à se qualifier pour la phase à élimination directe de la Coupe du monde contre les États-Unis, et une couverture télévisée est disponible pour ceux en Amérique.

L’USMNT n’a pas réussi à conserver une victoire inestimable lors de son premier tournoi. Une pénalité de Gareth Bale a limité l’Amérique à un seul point.

La victoire dominante 6-2 de l’Angleterre sur l’Iran les a placés en tête du groupe B. C’était une performance fluide des Trois Lions qui a montré qu’ils pouvaient être plus expansifs que les gens ne le pensaient.

Contrairement à 2010, l’Angleterre n’est pas douce et ne présentera pas un match facile pour les États-Unis. Depuis de nombreuses années, le fossé entre les deux équipes nationales n’a pas été aussi important. Les charges de Gareth Southgate chercheront à faire ce spectacle vendredi.

Les problèmes de forme physique de Harry Kane ont été apaisés dans les 24 heures précédant le coup d’envoi. L’attaquant anglais sera suffisamment en forme pour affronter la ligne arrière américaine.

Plans de couverture télévisée USA vs Angleterre

Heure du coup d’envoi : 14 h HE / 11 h PT – vendredi 25 novembre

Regardez maintenant (aux États-Unis): En direct sur fuboTV

Commentateurs : John Strong et Stu Holden

Télévision américaine : Le match est sur le réseau FOX (disponible via fuboTV)

L’Angleterre cherche à se qualifier

Les résultats de la première journée ont considérablement facilité la vie de l’Angleterre.

Les finalistes de l’Euro 2020 ont accumulé une forte différence de buts contre l’Iran. Cela les mettra probablement en sécurité avec un match nul contre l’USMNT.

Cependant, une victoire leur garantirait mathématiquement une place dans les 16 derniers de la Coupe du monde. L’Amérique, en revanche, se bat pour sa vie après avoir échoué à vaincre le Pays de Galles.

Les USA peuvent-ils troubler l’Angleterre ? Il est difficile de voir exactement où l’Amérique pourra pénétrer les Trois Lions.

Le retour de Kyle Walker en pleine forme pourrait bien forcer Gareth Southgate à revenir à une formation 5-3-2. Pourtant, les supporters voudront que l’ancien entraîneur de Middlesbrough maintienne l’intention d’attaque qui a détruit l’Iran.

La défense américaine n’est pas spectaculaire. Tim Ream a été le meilleur joueur, mais même lui a commis une terrible erreur en concédant le penalty à Bale.

La manière dont l’équipe de Gregg Berhalter s’est effondrée sous la pression lundi était alarmante. Une fois qu’ils ont eu besoin de tenir le coup dans les 15 dernières minutes, ils ont lutté et ont reculé.

Le faire contre l’Angleterre serait une grave erreur. Raheem Sterling et Bukayo Saka ont un rythme si brutal que cela causerait des problèmes à la défense américaine.

Compositions prévues pour les États-Unis contre l’Angleterre

Les États-Unis d’Amérique n’ont aucun problème de forme physique ou de suspension avant le match.

L’Angleterre, quant à elle, souhaite la bienvenue à Kyle Walker dans l’équipe. Harry Kane conservera sa place dans le onze de départ, en particulier avec Southgate qui envisage un repos pour son capitaine si la progression est assurée avant une affaire entièrement britannique contre le Pays de Galles.

Onze de départ prévu pour les États-Unis (4-3-3) : Matt Turner, Antonee Robinson, Tim Ream, Walker Zimmerman, Sergino Dest, Tyler Adams, Weston McKennie, Gio Reyna, Christian Pulisic, Josh Sargent, Tim Weah

Onze de départ prévu pour l’Angleterre (4-3-3) : Jordan Pickford, Kieran Trippier, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw, Declan Rice, Jude Bellingham, Mason Mount, Raheem Sterling, Harry Kane, Bukayo Saka

Crédit photo : IMAGO / Action Plus