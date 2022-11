Les plans de couverture télévisée du match de Fulham contre Manchester United sont les derniers de la Premier League avant la Coupe du monde.

Une bataille de deux équipes dans la moitié supérieure du tableau, ce fut une saison intéressante pour Manchester United et Fulham. United, sous la tutelle d’un nouveau manager, occupe la cinquième place avec sept victoires lors des 11 derniers matches de Premier League du club.

Fulham, confronté à la tâche difficile de rester debout, fait plus que survivre. Fulham prospère dans l’élite. Seule une pénalité de temps d’arrêt à Manchester City pourrait mettre fin à la séquence de quatre matchs sans défaite de Fulham en championnat.

Maintenant, Fulham et United cherchent à envoyer leurs fans heureux dans la pause de la Coupe du monde.

Plans de couverture télévisée de Fulham contre Manchester United

Heure du coup d’envoi : 11 h 30 HE / 8 h 30 PT – dimanche 13 novembre

Regardez maintenant (aux États-Unis): En direct sur Sling Blue

Commentateurs : Peter Drury et Lee Dixon

Télévision américaine : Match est sur USA Network (disponible via Sling Blue)

Si vous êtes un fan de Premier League qui cherche à faire le plein avant la Coupe du monde, c’est la dernière chance que vous avez. La Premier League ne reviendra pas après ce match avant le lendemain de Noël. Par conséquent, la couverture en studio avec Rebecca Lowe, Robbie Earle et Tim Howard de chaque côté est la dernière discussion de la Premier League depuis un certain temps. Après cela, tout est sur le pont pour la Coupe du monde dans une semaine.

Fulham accueille Manchester United à Craven Cottage

Pour Fulham, l’objectif cette saison était probablement simplement de conserver le statut de Premier League. Aux côtés de Bournemouth et de Nottingham Forest, Fulham est dans la meilleure forme du peloton. Cinq victoires, quatre nuls et cinq défaites ne sont peut-être pas trop cohérents, mais qui a besoin de cohérence quand Fulham peut tirer le meilleur parti de Manchester City ?

C’est la tâche à laquelle Manchester United est confronté sur la route. Erik ten Hag est susceptible de toucher des tâches sur la route. Brentford, Manchester City et Aston Villa ont tous battu confortablement les Red Devils. Le dernier voyage de Manchester United à Fulham, en janvier 2021, a été un succès. Cependant, c’était une équipe de Fulham destinée à la relégation.

PHOTO : IMAGO / PA Images