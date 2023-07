Plans de couverture du Season Pass MLS pour All-Star Game vs Arsenal

La Major League Soccer a annoncé ses plans de couverture pour les prochaines festivités du match All-Star. Les joueurs MLS All-Star devraient affronter Arsenal en Premier League lors du match du mercredi 19 juillet à Washington DC

Le Season Pass MLS fournira une couverture complète du jeu. Le service de streaming diffusera également le MLS All-Star Skills Challenge la veille.

« Avec l’arrivée de l’Arsenal FC à Washington DC pour affronter les meilleurs joueurs de la MLS, nous voulons nous assurer que les fans du monde entier ont une place au premier rang pour tout le plaisir et l’excitation de ces deux nuits à Audi Field », a proclamé Seth Bacon, vice-président exécutif des médias de la MLS.

« Avec toute cette puissance de star sur le terrain, nous élargissons notre production pour rapprocher les fans de l’action et la rendre disponible pour tous les fans à regarder gratuitement sur MLS Season Pass. »

Le MLS All-Star Skills Challenge présente une nouvelle star de l’USMNT

Le MLS All-Star Skills Challenge débutera le mardi 18 juillet dans la capitale nationale. L’événement se composera de 10 joueurs affrontant 10 joueurs d’Arsenal dans cinq compétitions de compétences différentes.

Ceux-ci incluent le tir, la passe, le contrôle, le croisement et les volées, ainsi que le défi populaire de la barre transversale.

Le nouveau venu d’Arsenal Kai Havertz et l’attaquant de l’USMNT Folarin Balogun concourront pour les Gunners. Plusieurs joueurs de chaque côté porteront des caméras personnelles pour une expérience de visionnement unique pour ceux qui regardent à la maison.

Des visages familiers dans le stand pour appeler les événements All-Star

Jake Zivin, Taylor Twellman, Kaylyn Kyle et la journaliste secondaire Jillian Sakovits sont prêts à gérer la couverture en anglais du défi des compétences pour MLS Season Pass.

Du côté hispanophone, Jorge Perez-Navarro, Marcelo Balboa, Tony Cherchi et Rodolfo Landeros seront sur le stand. Frédéric Lord et Vincent Destouches couvriront ensuite les événements en français également.

Zivin et Twellman devraient revenir la nuit suivante pour appeler le match des étoiles sur MLS Season Pass. Maurice Edu rejoindra le duo en cabine. Les annonceurs espagnols et français susmentionnés s’occuperont également du jeu d’exhibition.

Le match des étoiles 2023 atteindra probablement le plus grand public de l’histoire du jeu. C’est grâce au MLS Season Pass actuellement disponible dans plus de 100 pays à travers le monde. Le service de streaming est accessible à l’aide de l’application Apple TV, des appareils Apple, ainsi que des téléviseurs intelligents et d’autres appareils de streaming.

Crédit photo : IMAGO / Icon Sportswire