Plans de couverture du Real Madrid contre Francfort

Aux États-Unis, vous pouvez regarder la Super Coupe de l’UEFA à la télévision. Le Real Madrid, désormais 14 fois vainqueur de la Ligue des champions, affronte l’Eintracht Frankfurt, champion de la Ligue Europa, depuis Helsinki. Vous pouvez regarder le match sur Paramount + et CBS Sports Network.

Dans le cadre de sa couverture pour diffuser l’intégralité des compétitions interclubs continentales de l’UEFA, CBS a une couverture complète de ce match. Pour le fan ultime, il existe également une couverture d’avant-match et d’après-match. Cependant, ce n’est pas l’équipe habituelle qui diffuse soit la Ligue des champions, soit la Ligue Europa.

Regardez la Super Coupe de l’UEFA

Pourtant, c’est sur les mêmes plateformes. CBS Sports Network, qui est disponible sur un certain nombre de plateformes de câble et de streaming, a une couverture complète du jeu. Cela comprend une émission d’avant-match de 30 minutes et un programme d’après-match après le match.

La même disponibilité existe si vous avez un abonnement à Paramount+, le service de streaming payant pour CBS. De manière générale, Paramount + organise chacun des matchs de la Ligue des champions aux États-Unis, ainsi que les ligues Europa et Conference. Par conséquent, considérez cela comme une mise au point pour l’équipe CBS avant la saison complète de compétition.

Regardez la Super Coupe de l’UEFA à la télévision Comprend : Ligue des champions, Serie A et plus Essai gratuit

Le coup d’envoi est prévu à 15 h le mercredi 10 août.

La Super Coupe de l’UEFA à la télévision

Comme indiqué, l’équipe de la Super Coupe de l’UEFA est quelque peu différente à la télévision pour ce match. Seema Jaswal est l’hôte principal du studio, rejoint par l’ancien attaquant de Liverpool Luis García et l’ancien milieu de terrain de l’USMNT Jermaine Jones. En fait, Jones a joué pour l’Eintracht Francfort pendant ses jours de jeu. Auparavant, Jones est apparu sur des émissions de FOX Sports et ESPN.

Les autres membres de l’équipe sont des visages familiers pour les téléspectateurs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa sur CBS. Guillem Balagué sera à Helsinki en tant que reporter de terrain. De plus, Christina Unkel est l’experte des règles en attente.

À l’appel du match, Clive Tyldesley et Rob Green, une paire familière pour les fans de football du monde entier.

Eintracht Francfort contre Real Madrid

La Super Coupe de l’UEFA est un match annuel entre le vainqueur de la saison précédente de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. Ces dernières années, le vainqueur de la Ligue des champions a la mainmise sur la compétition. Fait intéressant, trois équipes vainqueurs de la Ligue Europa ont remporté la compétition au cours des 13 derniers matchs. Dans chacun de ceux-ci, l’Atletico Madrid a été l’équipe gagnante de la Ligue Europa pour vaincre un vainqueur de la Ligue des champions. Il l’a fait en 2010, 2012 et 2018.

De plus, ces jeux divertissent toujours. Chacun des quatre derniers combats, et sept des neuf derniers, ont dépassé les 90 minutes réglementaires.

Dans ce match, le Real Madrid vise son cinquième titre de Super Coupe de l’UEFA, ce qui le mettrait à égalité avec Barcelone et Milan pour la plupart de l’histoire de la compétition. C’est la première fois que l’Eintracht Francfort se qualifie pour la Super Coupe de l’UEFA.

PHOTO : Oliver Hardt – UEFA/UEFA via Getty Images