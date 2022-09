Plans de couverture de Man United contre Arsenal

Les plans de couverture Manchester United vs Arsenal vous permettent de suivre une rivalité anglaise classique. Arsenal est en tête du classement avec cinq victoires parfaites sur cinq. Manchester United, qui a démarré la campagne 2022/23 en demi-teinte, semble avoir retrouvé ses marques.

Bien qu’il soit tôt, des millions de fans veulent voir les plans de couverture de Manchester United contre Arsenal. Arsenal veut maintenir son bilan parfait, Manchester United veut remettre son chapeau sur le ring pour la qualification européenne.

Plans de couverture de Manchester United contre Arsenal

Heure du coup d’envoi : 11 h 30 HE / 8 h 30 PT – dimanche 4 septembre

Regardez maintenant (aux États-Unis): En direct sur Sling Blue

Commentateurs : Peter Drury et Lee Dixon

Télévision américaine : Match est sur USA Network (disponible via Sling Blue)

Option d’affichage recommandée :

Montre Sangle Inclut : FS1, USA Network, Coupe du monde et plus S’inscrire

Comme c’est le cas pour les autres matchs majeurs de la Premier League, NBC met la couverture Manchester United contre Arsenal sur USA Network. Comme il s’agit de la finale du week-end pour la cinquième journée, il y a une couverture de chaque côté du match de Manchester United contre Arsenal. Il y a 30 minutes de couverture entre ce match et le précédent, Brighton vs Leicester City.

Rebecca Lowe est l’hôte de Premier League Live dans le cadre des plans de couverture. Lowe rejoint les analystes Robbie Mustoe et Robbie Earle derrière le bureau. Après le match Manchester United-Arsenal, Goal Zone conclut non seulement le match United-Arsenal, mais les matchs précédents de dimanche. De plus, il y a un aperçu de l’avenir des matchs de Premier League à l’horizon.

Tous les plans de couverture pour Manchester United contre Arsenal sont sur USA Network.

Rivalité historique

Au cours des dernières saisons, ni Arsenal ni Manchester United ne ressemblaient aux pouvoirs qu’ils étaient dans les années 2000. Arsenal a pris un bon départ dans cette campagne, montrant des éclairs de ce qui a rendu les Gunners si forts.

Manchester United n’a pas eu les mêmes succès. Une paire de victoires après une paire de défaites positionne Manchester United au milieu du tableau dans cette saison naissante. Cependant, si le triomphe 2-1 sur Liverpool est une indication, United joue de son mieux à domicile contre les meilleurs adversaires.

PHOTO : Imago