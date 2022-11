Plans de couverture de la Coupe du monde de World Soccer Talk

Ces derniers mois ont été chargés pour World Soccer Talk, et nous sommes ravis de partager quelques mises à jour importantes sur nos plans de couverture de la Coupe du monde :

Plus d’un an de préparation

• Tout d’abord, ce mois-ci, World Soccer Talk célèbre 17 ans d’existence. Merci de nous avoir soutenu toutes ces années et de nous avoir fait confiance pour un journalisme de qualité (et des grilles de télévision, bien sûr). Une différence clé dans notre couverture est que nous n’avons pas de paywall. Nous pensons qu’un journalisme de qualité n’a pas besoin d’être derrière des jardins clos.

• Deuxièmement, nous avons apporté des changements majeurs en embaucher plus d’une douzaine d’écrivains pour vous apporter plus de couverture du football. Si vous vous souvenez, auparavant, une grande partie de notre couverture de l’actualité provenait d’une agence de presse (AFP). Depuis septembre, 100% de nos articles sont rédigés sur mesure par notre équipe. C’est un grand changement et un investissement important dans les ressources. Et nous cherchons à poursuivre cela pendant la Coupe du monde et au-delà.

• Troisièmement, nous avons ajouté de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, vous pouvez maintenant recevoir notifications push quand des histoires majeures se produisent dans le monde du football. De plus, nous ajoutons une nouvelle fonctionnalité au site, ce que j’ai toujours voulu depuis le lancement de WST en 2005 – en direct statistiques d’Opta. Ceux-ci comprendront les horaires, les classements et plus encore. Nous avons également d’autres nouvelles fonctionnalités en préparation.

Kyle Fansler et moi travaillons ensemble depuis plus d’un an pour préparer tout le contenu que nous avons pour la Coupe du monde (voir notre vidéo ci-dessous). Cela a nécessité d’innombrables entretiens avec des dirigeants de sociétés de télévision, ainsi que de nombreuses recherches. Combiné au génie artistique de notre graphiste/web designer Derek Reese, il a considérablement contribué à rendre notre contenu encore plus professionnel.

Notre objectif est de faciliter autant que possible le visionnage des matchs, en vous fournissant les détails dont vous avez besoin pour faire les meilleurs choix de visionnage.

Nous n’hésiterons pas non plus à aborder les sujets controversés. Comme le savent tous ceux qui ont écouté le podcast World Soccer Talk, nous partageons nos opinions non filtrées sur le sport que nous aimons. Et cela inclut la critique des hôtes de la Coupe du monde 2022, le Qatar, ainsi que la concentration de FOX sur l’ignorance des incidents importants hors du terrain.

En parlant du podcast World Soccer Talk, nous avons déjà publié notre épisode de prévisualisation de la Coupe du monde qui traite de toutes les options de télévision et de streaming. Et Kartik Krishnaiyer et moi prévoyons de vous tenir informés tout au long du tournoi avec de nouveaux épisodes sur la couverture de la Coupe du monde.

Enfin et surtout, au nom de World Soccer Talk, je voudrais m’excuser qu’une certaine fonctionnalité prenne plus de temps que prévu pour être corrigée. À savoir, c’est celui où nous voulons que chaque jour des programmes TV reste visible jusqu’à la fin de la journée. C’est une fonctionnalité importante à ramener, et c’est sur la liste que notre équipe technique doit la corriger. Pour ce changement et les précédents, je tiens à vous remercier tous pour votre patience avec les changements que nous avons apportés en coulisses pour améliorer le site.

