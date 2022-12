Plano vibre de joie de Noël lors du défilé annuel des fêtes – Shaw Local

PLANO – Avec des klaxons et des sirènes de véhicules, des lumières colorées clignotantes et des spectateurs en liesse, la parade annuelle Rockin ‘Christmas de Plano a apporté de la bonne humeur et un début joyeux de la saison des fêtes.

Après que le défilé de voitures, de camions, d’appareils de pompiers et d’autres véhicules ait encerclé toute la communauté, la caravane des fêtes a atteint le centre-ville de la ville, où des centaines de personnes ont bordé la rue Main par un temps clair et pas trop froid le 2 décembre.

Familles et amis se tenaient le long des trottoirs devant les devantures de magasins aux couleurs vives pour regarder passer les véhicules.

“C’est un merveilleux rassemblement de la communauté de partager l’esprit de Noël avec tant d’amis”, a déclaré Linda Oleson, résidente de Plano depuis toujours.

La foule s’est concentrée devant le dépôt de train de Plano, beaucoup visitant l’exposition Superman du bâtiment d’un côté du bâtiment de la gare et des expositions présentant Plano et l’histoire du chemin de fer de l’autre.

Les visiteurs ont été accueillis par la préposée au dépôt Kay Mulliner, qui attend avec impatience le défilé de Noël.

“J’aime la façon dont tout le monde se rassemble et est heureux”, a déclaré Mullner.

À l’extérieur, le chef d’orchestre Kevin McCammon de l’école Emily Johns dirigeait des élèves de cinquième et sixième année, formant le groupe Rockin’ Christmas.

« C’est bien que toute la communauté sorte et montre son soutien aux étudiants », a déclaré McCammon.

De fiers parents ont capturé la performance sur leurs téléphones portables pendant que leurs jeunes jouaient des interprétations de chansons de Noël populaires.

Un camion de pompiers du district de protection contre les incendies de Little Rock-Fox fait clignoter ses lumières et fait retentir sa sirène pour le plus grand plaisir de la foule lors de la parade de Noël de Plano Rockin ‘le 2 décembre 2022 (Marc Foster)

Le défilé lui-même était entièrement composé de véhicules, y compris des voitures, des camions pleine grandeur, des jeeps, des camionnettes tirant des remorques, des voitures anciennes et même un autobus scolaire, le tout orné de jeux de lumière éblouissants.

Le district de protection contre les incendies de Little Rock-Fox était extrêmement populaire auprès de la foule, car les pompiers ont fait retentir leurs sirènes à partir de moteurs et d’autres véhicules arborant des feux clignotants.

Les entreprises de Plano et les organisations communautaires ont également inscrit des véhicules dans le défilé, leurs occupants saluant la foule qui bordait la rue.

Lorsque le défilé est passé, le maire Mike Rennels a actionné l’interrupteur pour allumer le bâtiment du dépôt de train et les arbres environnants, illuminant la scène dans la gloire des fêtes.

La Rockin’ Christmas Parade a servi de collecte de fonds pour le Holiday Dinners Fund. Les véhicules du défilé ont payé un droit d’entrée et les entreprises de toute la communauté ont accepté des dons pour le fonds.