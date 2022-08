Plano School District 88 revient à la normale pré-COVID, mais les défis du personnel persistent – Shaw Local

Le surintendant du district scolaire 88 de Plano, Tony Baker, a déclaré que le district s’efforçait de revenir plus fort de la pandémie de COVID-19 tout en faisant face aux problèmes de personnel.

Alors que les opérations du district reviennent à la normale, il a toujours besoin d’enseignants suppléants et de chauffeurs d’autobus au début de la nouvelle année scolaire.

“La ressource numéro un que nous avons, et la majorité de nos dépenses sont les gens”, a déclaré Baker. “C’est un défi constant pour nos administrateurs de recruter, d’embaucher et de retenir un personnel de qualité, et c’est une période plus difficile que jamais pour faire ces trois choses.”

Baker a déclaré que le district est actuellement au complet, avec un peu moins de 500 employés occupant tous les postes vacants, mais qu’ils recherchent en permanence des enseignants suppléants.

“Quand j’étais directeur, nous recevions 300 candidats pour un poste élémentaire”, a déclaré Baker. “J’en ai 40 maintenant.”

Baker a attribué la baisse du nombre de candidats à la nature concurrentielle du marché du travail et à la baisse du nombre d’étudiants dans le domaine de l’éducation.

Le district compte trois catégories de postes d’enseignants suppléants: les remplaçants réguliers, qui acceptent des affectations d’une journée; des sous-marins permanents, qui sont dédiés à un bâtiment ; et les remplaçants à long terme, qui prennent le relais pendant de longues périodes, élaborant des plans de cours et notant les élèves comme le ferait un enseignant.

Baker a déclaré que le district avait augmenté le salaire de base pour les trois catégories de remplaçants afin de rendre le poste plus attrayant pour les candidats potentiels.

Les remplaçants réguliers gagnent maintenant 120 $ par jour, les remplaçants permanents gagnent 140 $ par jour et les remplaçants à long terme gagnent 185 $ par jour, une augmentation de 10 $ à 20 $ pour chaque poste.

Baker a déclaré que le district se rendait également plus souvent aux salons de l’emploi et des carrières et utilisait les médias sociaux pour promouvoir le district et attirer des candidats de qualité.

Le district emploie tous ses propres chauffeurs de bus, et Baker a déclaré que la dotation en personnel des chauffeurs de bus a été un défi car les retraités inattendus et les démissions ont considérablement réduit le personnel.

Le district compte actuellement environ 30 chauffeurs, et Baker a déclaré qu’ils auraient idéalement au moins 40 personnes dans ce département. Il a déclaré que la pénurie de chauffeurs à l’échelle nationale, ainsi que le long processus pour devenir chauffeur de bus, ont fait du remplacement des chauffeurs un processus long et difficile.

La pénurie a contraint le district à adopter une nouvelle approche des heures de début et de licenciement.

Baker a déclaré qu’après des discussions avec le service de transport, ils ont décidé d’ajuster les heures de début des écoles pour rendre l’horaire durable avec le personnel dont ils disposent.

Bien qu’ils n’aient pas été en mesure d’augmenter le salaire des chauffeurs de bus, qui commence à 19,57 dollars de l’heure, Baker a déclaré que le nouveau système rendrait, espérons-le, le poste plus attrayant pour les embauches potentielles en offrant des horaires plus flexibles.

Baker a reconnu que les critiques des parents ont été mitigées lors des réunions du conseil scolaire et sur les réseaux sociaux. Il a dit que certains aiment le nouveau système et que pour d’autres, cela a nui à leurs routines matinales.

“Je suis sympathique à cela”, a déclaré Baker. « Je vis la même vie, jonglant avec les horaires de trois enfants. Mais si c’est ce que nous devons faire pour nous assurer que les enfants vont à l’école tous les jours et reçoivent une éducation sur place, c’est bien mieux que de devoir suivre une formation à distance pendant une journée parce que nous n’avions pas assez de bus.

Baker a déclaré qu’il semble que dans le cadre du nouveau calendrier, tous les élèves se rendent à l’école et en reviennent en toute sécurité, ce qui est la plus grande priorité du district scolaire.

Baker a décrit l’approche du district pour revenir à la normale comme une « réinitialisation progressive » dans laquelle le retour à la normale est l’objectif tout en apprenant des changements et des défis auxquels ils ont été confrontés.

“Nous avons eu des occasions de nous améliorer”, a déclaré Baker. “Nous avons beaucoup appris sur nous-mêmes, sur la façon dont nous mobilisons les enfants et sur la manière dont la technologie devrait fonctionner en classe.”

Ces dernières années, les élèves du district ont gardé leurs sacs à dos avec eux au lieu d’utiliser des casiers, dans le but de garder une distance sociale.

Baker a déclaré que le changement s’est avéré bénéfique pour les écoles, car les élèves sont moins susceptibles d’apporter des objets interdits, sachant que leurs sacs à dos sont soumis à des fouilles.

Baker a déclaré que les protocoles COVID-19 ont accéléré la mise en œuvre par les écoles d’un ratio 1: 1 d’appareils informatiques pour les élèves. Chaque élève possède désormais son propre appareil, ce qui, selon lui, aurait probablement pris plus de temps sans que la pandémie ne les oblige à s’adapter rapidement.

Baker a ajouté qu’avec un appareil en possession de chaque élève, le district n’a plus à s’absenter de l’école en raison des intempéries.

Baker a déclaré que la priorité numéro un du district était de s’assurer que les étudiants et le personnel sont en sécurité à tout moment. Il a déclaré que ces dernières années, la plupart des discussions sur la sécurité tournaient autour des masques et de la distance, plutôt que du personnel armé.

Baker fait partie d’un groupe de discussion administratif qui se réunit deux fois par mois, en collaboration avec le service de police de Plano pour que les agents effectuent des visites dans chaque école.

Baker a déclaré que le district poursuivait ses efforts pour ajouter davantage de caméras de sécurité et disposait actuellement de moniteurs de salle dans trois des cinq écoles, mais le responsable des ressources Alex Lopez est le seul membre armé du personnel du district scolaire.

“Il a été une excellente ressource”, a déclaré Baker. “Il est là chaque fois que vous avez une situation critique, mais il est également là de manière proactive pour éduquer les enfants, être visible dans les bâtiments et créer un lien avec les étudiants.”

Lopez est employé conjointement par le district et le département de police de Plano qui partagent le coût de son salaire.

“C’est vraiment une personne authentique et attentionnée”, a déclaré Baker. “Il veut vraiment que les enfants soient en sécurité et que les choses se passent bien dans notre district.”