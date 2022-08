Plano School District 88 continuera d’offrir des repas gratuits à tous les élèves – Shaw Local

Le district scolaire de Plano 88 a récemment envoyé un e-mail informant les familles que le gouvernement fédéral n’a pas prolongé les dérogations pour la prochaine année scolaire afin de permettre des repas gratuits à tous les élèves. Les familles devront à nouveau payer plein tarif ou tarif réduit pour le petit-déjeuner et le déjeuner à l’école.

Dans un effort pour continuer à offrir des repas gratuits à tous les élèves, le conseil scolaire du district a étudié une option appelée Community Eligibility Provision.

Après de nombreuses heures de «devoirs d’été», le conseil a récemment annoncé que le district 88 avait été approuvé pour le CEP. Avec cette nouvelle option en place, tous les élèves inscrits sont éligibles pour recevoir un petit-déjeuner et un déjeuner sains gratuits à l’école sans frais pour leur ménage chaque jour de l’année scolaire 2022-23.

Dans un communiqué, les responsables du district ont déclaré que le programme CEP “sera un grand avantage pour tous les élèves du D88”.

Le district a également fourni des réponses aux questions suivantes sur le programme CEP :

Q : Qu’est-ce que la disposition d’admissibilité communautaire (ou programme CEP) ?

R : Il s’agit d’une disposition qui fait partie de la loi de 2010 sur les enfants en bonne santé et sans faim, qui permet aux écoles éligibles de participer à un programme offrant gratuitement le petit-déjeuner et le déjeuner à tous les élèves.

Q : Quand mon enfant peut-il commencer à manger gratuitement à l’école ?

R : Le programme CEP débutera le premier jour d’école, le 17 août.

Q : Dois-je encore remplir une demande de repas gratuits/à prix réduit à la rentrée ?

R : Non, vous n’avez plus besoin de remplir de papiers pour recevoir des repas. Aucune autre action n’est requise des familles du District 88 pour que leurs enfants participent au petit-déjeuner et au déjeuner gratuits.

Q : Mon enfant doit-il participer au programme CEP ?

R : Non, la participation est volontaire et les étudiants peuvent choisir de prendre le petit-déjeuner et/ou le déjeuner s’ils le souhaitent. Les parents peuvent choisir de préparer un déjeuner pour leur enfant s’ils préfèrent le faire. Tous les repas dépassent les exigences imposées par l’USDA et s’alignent sur les directives diététiques de l’USDA.

Q : Comment les repas sont-ils payés ?

R : Le gouvernement fédéral rembourse le district 88 pour chaque petit-déjeuner et déjeuner servis afin d’aider à couvrir les coûts de la nourriture fournie.

Q : Est-ce que les frais d’inscription ou mes taxes seront augmentés ?

R : Non, car il s’agit d’un programme financé par le gouvernement fédéral, il n’a donc pas d’incidence sur les frais d’inscription ou les taxes locales. Les frais d’inscription resteront les mêmes que l’année dernière et seront facturés aux familles après la rentrée scolaire. Un autre formulaire de ménage et de revenu sera fourni aux familles, afin de voir si elles ont droit à des frais réduits ou annulés. Certaines familles peuvent automatiquement bénéficier d’une dispense de frais, si elles sont directement certifiées par l’État de l’Illinois, en raison des avantages SNAP ou Medicaid. Ces familles ne seront pas tenues de remplir le HIF.

Q : Les menus de l’école peuvent-ils être consultés ?

R : Oui, ils seront affichés d’ici le 12 août sur le site Web du district, www.plano88.org.

Q : Les étudiants pourront-ils acheter un deuxième repas, des plats à la carte et/ou du lait ?

R : Les élèves de tous les niveaux peuvent acheter du lait s’ils ont de l’argent sur leur compte repas PowerSchool. Les étudiants d’Emily G Johns peuvent acheter de la nourriture supplémentaire une fois que tous les étudiants ont été servis pendant leur période de déjeuner. Les élèves des collèges et lycées peuvent acheter des deuxièmes repas ou des plats à la carte pendant leur période de déjeuner. Les élèves ne peuvent acheter des articles supplémentaires que s’il y a de l’argent dans leur compte de repas PowerSchool. Il n’y aura pas d’exception à cette règle. Des fonds peuvent être ajoutés en se connectant au compte RevTrak de l’élève.

Q : Vais-je être remboursé du solde du compte repas PowerSchool de mes élèves ?

R : Oui, si le solde de votre famille est de 25 $ ou plus. Sinon, votre ou vos enfants pourront utiliser l’argent pour acheter des deuxièmes repas et/ou des plats à la carte. Pour recevoir un remboursement, envoyez un e-mail à [email protected]