Plano publie une proclamation reconnaissant le Mois de la sensibilisation à la moto – Shaw Local

Le maire de Plano, Mike Rennels, a signé une proclamation proclamant lors d’une réunion du conseil municipal de Plano en avril reconnaissant que mai est le mois de la sensibilisation à la moto. La proclamation exhorte tous les citoyens à reconnaître les 36 ans d’ABATE of Illinois Inc. et plus de 353 000 motocyclistes enregistrés dans l’État de l’Illinois.

La proclamation comprenait ce qui suit :

Cette sécurité est la plus haute priorité pour les autoroutes et les rues.

Que le grand État de l’Illinois est fier d’être un chef de file national en matière de sécurité, d’éducation et de sensibilisation à moto.

Que les motos sont un moyen de transport principal, commun et économique qui réduit la consommation de carburant, l’usure de la route, le soulagement de la circulation et la congestion du stationnement.

Que les citoyens de notre ville et de notre état soient conscients des motos sur les routes.

Que les membres de l’ABATE continuent de promouvoir la sécurité, l’éducation et la sensibilisation à moto auprès du public.

Que les motocyclistes se joignent à l’ABATE pour promouvoir la conduite sécuritaire des motos.

Que les motocyclistes ont largement contribué bénévolement et financièrement à des organisations caritatives.

Que tous les usagers de la route s’unissent pour partager en toute sécurité les routes dans les villes, les villages et les cantons de l’Illinois.

D’autres agences locales reconnaissant mai comme Mois de la sensibilisation à la moto incluent les villes de Sandwich et Yorkville; villages d’Oswego et de Montgomery; et les cantons de Bristol, Little Rock, Seward et DeKalb.