Plano nomme le chef des pompiers Greg Witek comme lauréat du Ross Greiter Spirit Award – Shaw Local

PLANO – Le chef du district de protection contre les incendies de Little Rock-Fox, Greg Witek, a été nommé lauréat 2022 du Ross Greiter Spirit Award, conçu pour reconnaître le service communautaire.

Le maire de Plano, Mike Rennels, a remis cet honneur à Witek à la fin de la Rockin’ Christmas Parade le 2 décembre à l’extérieur du dépôt de train de Plano.

Witek a été reconnu non seulement pour son travail en tant que chef des pompiers, mais aussi en tant que président du garde-manger communautaire du comté de Kendall et membre du centre de répartition des pompiers et de la police de KenCom.

“Cet individu a joué un rôle déterminant dans la relance du garde-manger du comté de Kendall”, a déclaré Rennels à la foule avant de révéler le récipiendaire, ajoutant que le lauréat est actif au sein du Plano Rotary.

“Ce fut une énorme surprise”, a déclaré Witek. “C’est un immense honneur.”

Alors que Rennels décrivait les efforts bénévoles de Witek pour nourrir les résidents du comté de Kendall, Witek a commencé à réaliser qu’il devait recevoir le prix alors qu’il se tenait avec le reste de la foule.

“J’ai pensé, ‘Cela semble familier'”, a déclaré Witek.

Ce fut une grande année pour Witek, qui en octobre a été nommé co-maire honoraire pour la célébration annuelle du Plano-Bologne-Sandwich Day.

Witek a déclaré qu’il aimait le défilé de Noël et l’occasion pour les pompiers de Little Rock-Fox de montrer leurs camions de pompiers.

En effet, les véhicules du district d’incendie, avec leurs feux clignotants et leurs sirènes retentissantes, étaient une entrée populaire dans le défilé.

“Enfants, adultes, tout le monde aime les bruits forts et les camions de pompiers”, a déclaré Witek. “C’est formidable de faire partie de la communauté et de voir tout le monde s’amuser.”

Le Spirit Award porte le nom de Ross Greiter, décédé en 2009 à l’âge de 19 ans d’un virus rare qui a attaqué ses valves cardiaques.

Le diplômé de l’école secondaire Plano en 2008 était membre de l’église catholique St. Mary et fréquentait le Waubonee Community College lorsqu’il est décédé.

Greiter a participé au baseball, à l’athlétisme et au cross-country au lycée. Malgré une transplantation cardiaque, Greiter est décédé à l’hôpital Children’s Memorial (aujourd’hui Lurie) de Chicago.

“L’histoire de la vie de Ross Greiter est vraiment l’histoire d’un individu dans la communauté”, a déclaré Rennels à la foule lors de la présentation. “Il a donné son sourire, son rire et son amitié à tous ceux qu’il a rencontrés et a inspiré les autres à faire de même.”

La Rockin’ Christmas Parade est devenue l’un des événements emblématiques de Plano, célébrant la communauté et la période des fêtes.

La chambre de commerce de Plano a annoncé Cooper Home Furnishings, 112 W. Main St., comme le gagnant du concours annuel de décoration de fenêtres de Noël pour les entreprises.

L’entreprise du centre-ville appartient aux frères Bill et Jeff Cooper.