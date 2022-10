Plano High School présente ‘Alice’s Adventures in Wonderland’ ce vendredi-dimanche – Shaw Local

Le département de théâtre du lycée de Plano présentera “Alice’s Adventures in Wonderland” du 7 au 9 octobre. Les séances sont à 19 h le vendredi 7 octobre et le samedi 8 octobre et à 14 h le dimanche 9 octobre.

Les tickets sont en vente maintenant. Visite showtix4u.com et recherchez Plano pour acheter des billets à l’avance. Des billets seront également vendus à la porte au coût de 5 $. Seuls les espèces seront acceptées.

Plano High School est situé au 704 W. Abe St. à Plano. Garez-vous sur le parking côté est et entrez par la porte 28.