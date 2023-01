Plano High School Band, chorale organisant une collecte de fonds pour matelas 29 janvier – Shaw Local

Le groupe et la chorale de l’école secondaire Plano organisent leur sixième collecte de fonds annuelle pour matelas de 11 h à 18 h, le dimanche 29 janvier, dans le gymnase auxiliaire de l’école secondaire Plano.

Il y aura plus de 25 lits exposés pour que les clients puissent les essayer. Les matelas de marque sont fabriqués sur commande, bénéficient de garanties d’usine complètes, sont disponibles dans toutes les tailles et ont un prix inférieur au prix de détail. Des oreillers de luxe et des bases électriques réglables seront disponibles.

La livraison et le financement seront disponibles. Le voyage musical de Plano High School bénéficie de chaque achat.

Les participants doivent se garer dans le parking principal de PHS, 704 W. Abe St., et entrer par la porte 6. Pour plus d’informations, envoyez un SMS à Plano au 815-364-8539.