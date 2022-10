Plano-Bologna-Sandwich Day favorise la fraternité tout en profitant aux garde-manger de la région – Shaw Local

BOLOGNE – Soutenir les garde-manger de la région et honorer le travail de leurs bénévoles était au centre de la «Journée annuelle Plano-Bologna-Sandwich».

Pour la sixième année consécutive, la municipalité de Bologna, dans l’Illinois, s’est matérialisée pendant quelques heures dimanche dans un champ ouvert le long de la route 34 qui est, bien, prise en sandwich entre Plano et Sandwich.

Les résidents des deux communautés se sont réunis pour la musique, les jeux, la camaraderie et, bien sûr, les sandwichs frits à la bologne.

La pièce maîtresse de l’événement est la prestation de serment des co-maires de Bologne, qui prêtent le serment solennel de s’amuser.

Les maires de cette année pour une journée comprenaient le directeur du garde-manger de Harvest Chapel, Jeff Ikemire de Sandwich, et le président du garde-manger communautaire du comté de Kendall, Greg Witek, représentant Plano.

Ikemire a grandi à Plano et vit à Sandwich depuis 30 ans. Il a déclaré que Harvest Chapel, située sur County Line Road à Sandwich, dessert 80 familles de la région sans aucune qualification.

“Tous ceux qui entrent reçoivent de la nourriture”, a déclaré Ikemire, qui est déterminé à aider les autres.

“Ma vie est facile”, a déclaré Ikemire. « Je sais que je peux aider et je veux le faire. Dieu ne nous a pas mis ici pour être des solitaires. Nous devons nous entraider.

“Il sert à offrir une opportunité très utile à ceux qui en ont besoin”, a déclaré le maire de Sandwich, Todd Latham, à propos d’Ikemire.

Le directeur de Harvest Chapel Food Pantry, Jeff Ikemire de Sandwich, à gauche, prête serment en tant que co-maire de Bologne, Illinois, dans le cadre de l’événement annuel Plano-Bologna-Sandwich Day le 23 octobre 2022. L’organisateur de l’événement Chris Schwemlein, à droite , effectue la cérémonie tandis que le maire de Sandwich, Todd Latham, assiste. (Marc Foster)

Witek, un résident de Millbrook mais la contribution du maire de Plano au gouvernement éphémère de la ville de Bologne, a travaillé pour développer l’opération de garde-manger du comté de Kendall.

Le garde-manger a récemment embauché une directrice à plein temps, Suzanne Stegman d’Aurora. Elle a déclaré que le garde-manger, avec son site principal à Yorkville et des endroits éloignés à Plano et Oswego, dessert environ 275 familles, soit environ 700 personnes.

« Nous avons toujours besoin de bénévoles », a déclaré Witek. « La population de la région est dans le besoin et notre nombre continue d’augmenter. Nous avons de nouvelles familles à chaque ouverture. Il y a beaucoup de mères célibataires et de personnes âgées.

Le garde-manger communautaire du comté de Kendall propose de la nourriture et des vêtements et exploite même une clinique médicale en collaboration avec le groupe médical Edward.

Witek a déclaré que travailler sur les opérations complexes du garde-manger peut être éprouvant physiquement et émotionnellement, mais cela vaut la peine d’entendre des histoires de clients sur la façon dont l’aide qu’ils reçoivent fait une grande différence dans leur vie.

“Quand vous entendez une histoire comme celle-là, cela vous recharge vraiment”, a déclaré Witek. « C’est le crochet. C’est quelque chose dont je me sens appelé à faire partie.

Latham et le maire de Plano, Mike Rennels, ont aidé le fondateur et organisateur de la Journée de Bologne, Chris Schwemlein de Sandwich, à prêter serment aux deux co-maires.

La journée de Bologne a toujours été une plaisanterie ironique entre amis.

L’événement a lieu le plus près possible du 24 octobre, car c’est à cette date en 1661 que le cardinal Girolamo Farnèse de Bologne, en Italie, a publié un édit interdisant la composition et la pureté du produit de porc populaire fabriqué dans la ville fortifiée.

Pour Plano-Bologna-Sandwich Day, cela signifie faire frire chaque tranche épaisse à une température interne de 140 degrés avant de la prendre en sandwich dans un petit pain.

Cette année, Schwemlein a fait passer la blague au niveau supérieur avec la création d’une “Université Baloney” imaginaire et a appelé la foule à rejoindre l’organisation Pi-Beta-Sigma-Delta, s’engageant à aider à collecter des fonds et des dons d’aliments non périssables pour les garde-manger. .

Ikemire et Witek ont ​​déclaré que les dons de produits alimentaires et d’hygiène sont appréciés dans les garde-manger. Cependant, ils ont chacun déclaré que les dons financiers peuvent être beaucoup plus étendus lorsque les garde-manger effectuent des achats via la banque alimentaire du nord de l’Illinois.