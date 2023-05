Plano baseball perd un match régional – Shaw Local

BASE-BALL

Fenton 16, Plano 9

Josh Stellwagen a été 2 contre 2 avec trois points marqués et Jason Phillips a marqué deux points et un point produit pour Plano (6-27). Fenton a marqué sept points en deuxième manche et a remporté la victoire dans la classe 3A régionale.

Sycomore 13, Yorkville 7

Kam Yearsley a réussi un doublé, deux points marqués et deux points produits et Nate Harris a inscrit un doublé et deux points marqués pour les Foxes (15-17), qui ont abandonné leur finale de la saison régulière.