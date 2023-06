Plano accueillera aujourd’hui la troisième célébration annuelle du 19 juin – Shaw Local

Plano 2nd Ward Alderman Jamal Williams est fier du fait qu’en février 2021, Plano est entré dans l’histoire en devenant la première communauté de l’Illinois à adopter Juneteenth comme jour férié.

Plus tard cette année-là, Juneteenth est devenu un jour férié d’État et fédéral. Le 19 juin commémore le jour où les derniers esclaves du pays ont été informés de leur liberté.

« Cette célébration est pour nous tous de nous rassembler et de reconnaître l’histoire de la ville de Plano. » — Plano 2nd Ward Alderman et organisateur de l’événement Jamal Williams

Le 19 juin 1865, le général de l’armée de l’Union Gordon Granger a déclaré la liberté pour les esclaves du Texas, mettant en application la proclamation d’émancipation du 1er janvier 1863 du président Abraham Lincoln.

La troisième célébration annuelle du Juneteenth de Plano aura lieu le 17 juin à l’école Emily G. Johns, 430 Mitchell Drive. (Fourni par Jamal Williams)

La troisième célébration annuelle du Juneteenth de Plano aura lieu le 17 juin à l’école Emily G. Johns, 430 Mitchell Drive. Williams, qui organise l’événement, le considère comme un moyen de rassembler la communauté.

« Cet événement n’est pas seulement un événement afro-américain », a-t-il déclaré. « C’est de nature historique parce que Plano est la seule ville de l’État de l’Illinois qui peut se réjouir d’avoir été la première à le reconnaître. Et nous voulons aussi célébrer ceux qui ont été marginalisés pendant une longue période. Cette célébration est pour nous tous de nous rassembler et de reconnaître l’histoire de la ville de Plano.

La nouveauté de cette année est une marche de la liberté de 2,2 milles entre l’hôtel de ville de Plano et le site du festival. La marche reconnaît les efforts d’Opal Lee, originaire du Texas, qui ferait campagne pendant des décennies pour faire de Juneteenth un jour férié fédéral. Elle a promu l’idée en menant des marches de 2,5 miles chaque année, ce qui représente les 2,5 ans qu’il a fallu pour que la nouvelle de la proclamation d’émancipation atteigne le Texas.

« Elle est connue comme la grand-mère de Juneteenth », a déclaré Williams. «Nous voulions nous assurer de mettre en évidence l’histoire des choses qui se sont déroulées dans Juneteenth. Beaucoup de gens ne savaient pas comment cela s’était concrétisé.

La marche de la liberté débutera à 10 h. Pour vous inscrire à la marche, envoyez un courriel à [email protected].

Une chorale ouvrira l’événement à midi avec la chanson «Lift Every Voice and Sing», une des nombreuses activités qui auront lieu. À 15 h 30, Shakira Galloway, élève du lycée Plano, présentera la pièce de création parlée « America’s Chokehold ».

« Entendre du point de vue d’un enfant, notre prochaine génération, est puissant », a déclaré Williams. « Elle a fait pleurer les gens l’année dernière avec sa pièce. »

De plus, les Yorkville Stepping Foxes se produiront à 13 h. Le groupe s’est également produit l’an dernier.

Autre nouveauté cette année, le Muntu Dance Theatre, basé à Chicago, présentera des interprétations authentiques et progressives de la danse, de la musique et du folklore contemporains et anciens africains et afro-américains à 16h30. Le groupe E-Minor R&B se produira à 18h30. pm

« Nous avons une journée bien remplie », a déclaré Williams. « Et à la fin de la journée, après tout ça, on va encore faire la fête avec des feux d’artifice. C’est une excellente façon de terminer l’événement et c’est une excellente façon pour la communauté de se rassembler.

C’est la deuxième année que la journée se conclura par un spectacle pyrotechnique. Le spectacle doit commencer à 20h30

Des informations sont disponibles sur le site Web de l’événement, juneteenthplanoil.com.