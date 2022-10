Planned Parenthood verse 5 millions de dollars dans des courses vitales en Caroline du Nord

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – La branche politique de Planned Parenthood a annoncé jeudi un investissement de 5 millions de dollars dans les courses sur le champ de bataille de Caroline du Nord alors que les démocrates se battent pour préserver le droit de veto du gouverneur dans l’un des derniers points d’accès à l’avortement dans le sud-est.

À seulement 32 jours du jour du scrutin, avec le vote des absents maintenant en cours, Planned Parenthood Votes et Planned Parenthood Action PAC North Carolina ciblent 14 districts législatifs swing avec des publicités, des publipostages, des banques téléphoniques et du démarchage. L’investissement fait partie d’une campagne nationale existante de 50 millions de dollars pour protéger les droits reproductifs dans neuf États cibles – le plus grand programme électoral de son histoire.

Les avortements sont légaux en Caroline du Nord jusqu’à 20 semaines de grossesse, selon une décision du tribunal fédéral du 17 août. Mais avec les républicains à seulement cinq sièges d’une supermajorité à l’Assemblée générale – trois sièges à la Chambre et deux au Sénat – le pouvoir du gouverneur démocrate Roy Cooper d’opposer son veto à des restrictions plus strictes en matière d’avortement dépend du résultat de novembre.

Alors que ses États voisins réduisent l’accès à l’avortement dans les mois qui ont suivi la décision de juin de la Cour suprême des États-Unis annulant Roe v. Wade, la Caroline du Nord est devenue l’un des rares refuges du Sud pour la procédure.

Emily Thompson, directrice adjointe de Planned Parenthood Action PAC North Carolina, a déclaré que plusieurs des courses de l’État jouent un rôle essentiel dans la cimentation de l’accès aux soins vitaux pour les patients de l’État de Tar Heel et ceux qui voyagent d’autres États du Sud où l’avortement est déjà interdit. .

La principale priorité du comité, a-t-elle dit, est d’empêcher une supermajorité républicaine à l’Assemblée générale en concentrant l’attention et les ressources sur cinq courses au Sénat des États du champ de bataille.

“Si nous n’élisons pas les champions des droits reproductifs dans cinq courses sénatoriales clés de l’État, une supermajorité anti-avortement aura les voix pour interdire l’avortement en Caroline du Nord”, a déclaré Thompson. “Et si nous ne défendons pas deux sièges critiques à la Cour suprême de Caroline du Nord, nous perdrons notre dernière ligne de défense contre les lois étatiques restrictives conçues pour nous priver de notre droit de prendre nos propres décisions en matière de soins de santé.”

Dans une interview cette semaine, le chef du Sénat de l’État du GOP, Phil Berger, a déclaré que les accusations des démocrates selon lesquelles les républicains interdiraient totalement l’avortement en Caroline du Nord s’ils obtenaient des majorités à l’épreuve du veto étaient erronées.

Berger a déclaré qu’il n’était pas au courant d’un dirigeant du GOP de l’Assemblée générale qui a déclaré qu’il soutenait personnellement une législation interdisant purement et simplement l’avortement, sans exception pour le viol, l’inceste et la vie du patient.

“Ils n’ont pu désigner personne parce que cela n’existe pas”, a déclaré Berger mercredi. Il a récemment déclaré qu’il préférait approuver les restrictions sur les avortements après environ les trois premiers mois de grossesse.

Le président de la Chambre, Tim Moore, a déclaré qu’il soutenait personnellement la restriction des avortements une fois qu’une échographie détecte pour la première fois l’activité cardiaque du fœtus – généralement environ six semaines après la fécondation et avant que de nombreuses patientes ne sachent qu’elles sont enceintes.

En plus des courses législatives des États, Planned Parenthood canalise des ressources vers le concours très médiatisé du Sénat américain de Caroline du Nord et deux courses de la Cour suprême des États, qui sont devenues des aimants récents pour les groupes démocrates travaillant à protéger les droits à l’avortement dans tout le pays.

Les démocrates détiennent actuellement une majorité de 4 contre 3 au sein du panel, mais avec deux sièges démocrates à gagner en novembre, les républicains n’ont besoin d’en gagner qu’un pour reprendre le contrôle de la Haute Cour pour la première fois en six ans. Les candidats ont largement évité le sujet de l’avortement, se présentant plutôt comme la solution neutre à un système judiciaire de plus en plus politisé.

Mais le droit à l’avortement a occupé le devant de la scène dans la course extrêmement compétitive au Sénat américain entre la démocrate Cheri Beasley et le représentant républicain américain Ted Budd, qui est soutenu par l’ancien président Donald Trump. La Caroline du Nord est l’un des rares États où les démocrates ont une bonne chance de renverser un siège dans la chambre étroitement divisée, faisant de la campagne de Beasley un élément crucial du plan du parti visant à codifier les droits à l’avortement dans la loi fédérale.

L’écrivain de l’Associated Press Gary Robertson à Raleigh a contribué à ce rapport.

Hannah Schoenbaum est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-la sur Twitter à @H_Schoenbaum.

Hannah Schoenbaum, Associated Press