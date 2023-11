Planned Parenthood projettera un documentaire avec des liens locaux au Central Cinema | Divertissement

Central Cinema présentera deux documentaires par Planned Parenthood le dimanche 12 novembre à 15h30. Le théâtre projettera le double long métrage “Walking the Line: A Tennessee Pilgrimage For Our Lives”, qui suit une avocate alors qu’elle voyageait à pied de Memphis à Johnson City, et “A New Tennessee en 2023 », qui montre l’implication de Planned Parenthood dans les manifestations de l’année dernière après la Fusillade à l’école Covenant à Nashville.

L’année dernière, Francie Hunt, directrice exécutive de Tennessee Advocates for Planned Parenthood, parcouru 538 milles à travers l’État de septembre à novembre pour sensibiliser l’opinion après l’annulation de l’arrêt Roe v. Wade par la Cour suprême. Hunt parlera à l’entracte de l’impact de la marche et de la stratégie législative de TAPP en 2024. TAPP est un groupe de défense et politique qui soutient Planned Parenthood of Tennessee and North Mississippi.

TAPP a commencé à projeter les films en octobre dans les villes du Middle Tennessee. L’observation de Knoxville atterrit la veille du Anniversaire du 13 novembre de la fin de la promenade et d’autres arrêts sont prévus avant et après, y compris Oak Ridge. Allison Farley, responsable du programme sur les femmes, le genre et la sexualité de l’UT et secrétaire du Planned Parenthood Generation Action Council de l’UT, a déclaré que les membres du conseil diffuseraient des informations sur les films.

“Nous allons en faire la publicité et en faire part à chaque groupe auquel nous sommes associés”, a déclaré Farley.

Le conseil reçoit le soutien de la Knoxville Abortion Justice Alliance, une nouvelle organisation créée après la décision de la Cour suprême. Beth Cooper, une bénévole de KAJA, a déclaré qu’elle était ravie que les jeunes s’impliquent et votent. Elle a déclaré que les femmes étaient désormais devenues des citoyennes de seconde zone.

“Nous n’avons aucun contrôle sur notre corps et nous devons voter pour des législateurs au niveau de l’État et au niveau local qui soutiennent les femmes ayant le choix sur ce qui arrive à leur corps”, a déclaré Cooper. « Nous avons perdu cela maintenant. Nous n’avons pas les mêmes droits que les hommes et cela doit changer. Et la seule façon de changer cela est d’expulser les législateurs des États qui adoptent ces lois. »

Cooper a utilisé un récent procès comme exemple de situations qui sont encore en cours de résolution dans le cadre des restrictions actuelles. En septembre, trois individus, accompagnés de deux médecins, ont poursuivi l’État pour avoir mis leur vie en danger en ne permettant pas aux professionnels de la santé de gérer les complications de leur grossesse.

“Je pense que les gens voient même lorsqu’un bébé est désiré, parfois les choses ne se passent pas bien et les mères peuvent mourir”, a déclaré Cooper. « Et ce sont des soins médicaux. Ce n’est pas un choix de style de vie dont les gens parlent. Ce n’est pas ça… Quand des petits enfants perdent leur mère parce qu’elle a eu une grossesse à haut risque et que le médecin n’a pas fait ce qu’il fallait, les gens souffrent, leurs familles souffrent. Il n’y a pas que les femmes. C’est tout le monde qui est touché par ces lois.

L’avortement est devenu illégal au Tennessee en août 2022, une loi sur les déclencheurs étant entrée en vigueur après la décision de la Cour suprême. Celui de Knoxville Bâtiment de la planification familiale avait déjà été brûlé en décembre 2021 et abattu le mois suivantet une deuxième clinique fermée peu de temps après le renversement. Une unité mobile est actuellement disponible et Planned Parenthood prévoit de reconstruire.

Les membres faisaient également partie des groupes à but non lucratif qui rempli la galerie du Capitole de l’État au printemps dernier, manifestant en faveur du contrôle des armes à feu après la fusillade dans une école de Nashville. Cooper a dit après le votes sur les Tennessee Three — la tentative d’expulser les représentants Gloria Johnson, Justin Jones et Justin Pearson pour avoir parlé aux manifestants depuis la salle – à laquelle les gens ont commencé à prêter attention. Hunt dit dans le film que le contrôle des armes à feu fait partie de la justice reproductive, et les membres du personnel ajoutent que les deux problèmes concernent l’autonomie corporelle.

Cependant, cette perspective n’est pas partagée par ceux qui sont pro-vie. Amanda Levi, diplômée de l’UT et ancien vice-président de Vols for Life, a déclaré qu’elle était heureuse que Planned Parenthood reconnaisse que toute vie innocente perdue était une tragédie et que toute perte était une erreur, qu’il s’agisse d’un enfant victime d’une fusillade dans une école ou d’un avortement. Katelyn Fossett, une jeune étudiante en ingénierie, a convenu que le lien avec le contrôle des armes à feu était discutable.

La projection de dimanche est gratuite — Cinéma Central le propriétaire et directeur général Nick Huinker s’est dit fier d’avoir des événements comme celui-ci dans leur mix. Il espère que ceux qui ne sont pas d’accord pourront quand même trouver quelque chose dans la programmation du théâtre qui les intéressera.

“Le cinéma est un outil pédagogique particulièrement utile qui peut transmettre des faits et un contexte ainsi que de la psychologie et des émotions, et c’est un privilège de pouvoir partager notre lieu à cette fin”, a déclaré Huinker.

Le théâtre a également projeté récemment un documentaire sur trois garçons dont les pères étaient en prison, et Huinker ont déclaré qu’ils étaient fiers de travailler avec des groupes et des organisations à but non lucratif pour projeter des films sur des questions sociales. Pour les événements axés sur le message, il est rarement question de faire payer l’entrée, dit-il.

“Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité d’atteindre le genre de personnes passionnées que ces projections attirent”, a déclaré Huinker.