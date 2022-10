Planned Parenthood prévoit une clinique d’avortement mobile dans l’Illinois

Les responsables de Planned Parenthood ont annoncé lundi des plans pour une clinique d’avortement mobile – un camping-car de 37 pieds qui restera dans l’Illinois mais voyagera près des frontières des États voisins qui ont interdit la procédure depuis que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade plus tôt cette année.

L’annonce est intervenue 100 jours après la décision de la Cour suprême qui a supprimé les protections constitutionnelles pour les avortements, permettant aux États d’interdire la procédure. L’Illinois n’a pas institué d’interdiction de l’avortement, mais le Missouri, le Kentucky et le Tennessee voisins l’ont fait, ainsi que plusieurs autres États du Sud et du Midwest.

En conséquence, les deux cliniques d’avortement du côté Illinois de la région de Saint-Louis, dont une exploitée par Planned Parenthood à Fairview Heights, ont été inondées de patients. Les dirigeants du bureau de St. Louis Planned Parenthood ont déclaré que depuis juin, la clinique de Fairview Heights avait enregistré une augmentation de 30% du nombre de patientes avortées – un taux qui, selon les responsables, était encore plus élevé que prévu. Le nombre de patients en dehors du Missouri et de l’Illinois a augmenté de plus de 340 %.

L’afflux de patients signifie des attentes plus longues. Yamelsie Rodriguez, présidente et chef de la direction de Planned Parenthood of the St. Louis Region and Southwest Missouri, a déclaré que les délais d’attente pour les rendez-vous d’avortement sont passés d’une moyenne de quatre jours avant la décision de la Cour suprême à deux semaines et demie.

“La clinique d’avortement mobile est un moyen de réduire les temps et les distances de déplacement afin de rencontrer les patients à la frontière de l’Illinois”, a déclaré le Dr Colleen McNicholas, médecin-chef du bureau de Planned Parenthood à St. Louis. “Cela aura un impact dramatique sur leur accès.”

La clinique mobile se déplacera près des frontières du sud-est du Missouri, de l’ouest du Kentucky et du nord-est du Tennessee. Rodriguez a déclaré que le camping-car devrait arriver ce mois-ci et devrait être opérationnel d’ici la fin de l’année.

La clinique comprendra deux salles d’examen, un laboratoire et une salle d’attente. Dans un premier temps, il fournira des avortements médicamenteux jusqu’à 11 semaines de gestation. Planned Parenthood visera à commencer à fournir des avortements chirurgicaux à la clinique après les premiers mois.

McNicholas et Rodriguez ont refusé de discuter des mesures de sûreté et de sécurité pour la clinique mobile.

Le Comité national du droit à la vie, qui s’oppose à l’avortement, n’a pas immédiatement répondu à un message sollicitant des commentaires.

D’autres efforts ont commencé dans tout le pays pour accroître l’accès à l’avortement.

L’organisation à but non lucratif Just The Pill exploite une clinique mobile dans le Colorado qui propose des avortements médicamenteux. La porte-parole Kat Mavengere a déclaré qu’au début de l’année prochaine, également dans le Colorado, Just The Pill exploitera une clinique mobile pour l’avortement procédural. L’organisation prévoit également de s’étendre à d’autres régions, en commençant par une clinique mobile dans l’Illinois en 2023.

En juillet, un médecin californien a proposé une clinique d’avortement flottante dans le golfe du Mexique comme moyen de maintenir l’accès aux habitants des États du sud où des interdictions d’avortement ont été promulguées. Le Dr Meg Autry a déclaré que l’idée était de fournir une clinique à bord d’un navire dans les eaux fédérales et hors de portée des lois des États.

Certaines villes dirigées par des démocrates comme Saint-Louis, quant à elles, ont mis de côté des fonds pour aider les femmes enceintes à se rendre dans des États où les avortements sont légaux.

Jim Salter, Associated Press