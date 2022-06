Planned Parenthood ne changera pas l’exigence de la période d’attente

DES MOINES, Iowa (AP) – Le bureau du procureur général de l’Iowa a déclaré mercredi qu’une décision de la Cour suprême de l’État exigeant une période d’attente de 24 heures avant un avortement n’entrera en vigueur que le mois prochain, mais l’organisation qui propose le plus d’avortements dans le l’État dit qu’il appliquera immédiatement la période d’attente.

Un porte-parole du bureau du procureur général de l’Iowa a déclaré que la décision de la semaine dernière ne prendrait effet que lorsque l’affaire serait renvoyée au juge du tribunal inférieur pour suite à donner, probablement vers le 8 juillet. En règle générale, les avis de la Cour suprême entrent en vigueur 21 jours après leur publication. .

Après la décision, les responsables de Planned Parenthood North Central States avaient déclaré que l’organisation mettrait immédiatement en œuvre la période d’attente recommandée par son conseil juridique, l’American Civil Liberties Union of Iowa.

Emily Bisek, vice-présidente de l’organisation pour les communications, a déclaré que malgré la conviction du procureur général que la période d’attente n’était pas encore requise, elle s’en tiendrait à sa décision sur la période d’attente.

« La dernière chose que nous voulons, c’est que les patients soient incommodés », a déclaré Bisek dans un communiqué. « Sans directives claires sur le début de la période d’attente forcée de 24 heures, nous avons dû appliquer la loi afin de continuer à fournir des soins d’avortement en toute confiance dans l’Iowa. Faire reculer le nouveau processus maintenant imposerait un fardeau supplémentaire aux patients et créerait plus de défis et de confusion pour les soins, sans parler de plus de reprogrammation.

La période d’attente a été incluse dans une décision de la Cour suprême de l’État de vendredi dans laquelle le tribunal a annulé sa décision de 2018 qui garantissait le droit à l’avortement. Le tribunal a conclu qu’il avait décidé à tort que l’avortement faisait partie des droits fondamentaux à la vie privée garantis par la Constitution de l’Iowa et la loi fédérale.

Dans sa décision, le tribunal a également annulé la décision d’un tribunal inférieur selon laquelle une loi de l’État adoptée en 2020 qui exigeait une période d’attente de 24 heures avant qu’une femme puisse se faire avorter était inconstitutionnelle.

La décision de la Cour suprême sur la période d’attente signifie que la contestation de la loi par Planned Parenthood sera examinée selon une norme juridique différente qui pourrait permettre au gouverneur et à la législature de surmonter plus facilement la contestation judiciaire constitutionnelle et de promulguer la loi.

The Associated Press