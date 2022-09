Planned Parenthood Arizona se joint à d’autres pour relancer les avortements

PHOENIX (AP) – Planned Parenthood Arizona a rejoint plusieurs autres prestataires qui ont redémarré les soins d’avortement dans l’État – bien que cela ne soit que temporaire – après que les cliniques ont cessé de fournir le service lorsque la Cour suprême des États-Unis a statué que les femmes n’ont pas un droit constitutionnel mettre fin à une grossesse.

L’organisation a pendant des années pratiqué le plus d’avortements dans l’État, mais elle a mis fin à cette pratique après que la Haute Cour a annulé la décision Roe v. Wade le 24 juin.

Planned Parenthood et d’autres prestataires ont fermé leurs portes en raison de l’incertitude juridique entourant une loi pré-étatique interdisant presque tous les avortements et une loi sur la «personnalité» dont ils craignaient qu’elle ne soit utilisée pour poursuivre les médecins et les infirmières qui prodiguaient ces soins.

Un juge fédéral a bloqué la loi sur la personnalité le 11 juillet après que des groupes de défense des droits à l’avortement ont intenté une action en justice, affirmant qu’elle était inconstitutionnellement vague. Cela a incité certains fournisseurs à redémarrer les services, dont deux cliniques à Phoenix et une à Tucson. Certains proposent la pilule abortive, d’autres proposent à la fois la pilule et des avortements chirurgicaux.

Séparément, un juge d’État à Tucson a examiné la demande du procureur général de lever une injonction interdisant l’application de la loi pré-étatique. Le procureur général Mark Brnovich avait annoncé que la loi était exécutoire après la décision de la Cour suprême, mais il a ensuite reconnu que l’injonction restait en place.

Planned Parenthood Arizona a commencé cette semaine à fournir à la fois des médicaments et des avortements chirurgicaux dans sa clinique de Tucson, l’une des quatre de l’État où elle offrait des avortements. Ces quatre et trois autres gérés par le groupe n’ont jamais interrompu d’autres soins, tels que les frottis vaginaux, la contraception et d’autres services de reproduction. Planned Parenthood prévoit de commencer à offrir des vasectomies à l’automne.

Brittany Fonteno, présidente et chef de la direction de Planned Parenthood Arizona, a déclaré que la décision d’ouvrir une seule clinique pour les avortements était due au fait que le personnel était prêt à prendre un risque et à recommencer à fournir des services que certains républicains considèrent comme illégaux.

“Nous avons des fournisseurs qui, même avec ce peu de clarté juridique que nous avons pu obtenir au cours des deux dernières semaines, ne sont toujours pas à l’aise”, a déclaré Fonteno vendredi. “Nous avons donc choisi Tucson parce que c’est là que nous avions des prestataires qui se sentaient à l’aise pour reprendre les soins d’avortement.”

D’autres cliniques de Planned Parenthood pourraient redémarrer les soins d’avortement dans les semaines à venir, a-t-elle déclaré.

Un juge de Tucson a entendu les arguments le 19 août sur la demande du procureur général républicain Mark Brnovich de lever l’injonction de 1973 bloquant l’application de la loi de l’État interdisant presque tous les avortements. Elle a déclaré qu’elle statuerait le 20 septembre ou après. Brnovich a déclaré que la seule raison pour laquelle la loi avait été bloquée était la décision Roe v. Wade.

Planned Parenthood et sa filiale de l’Arizona ont déclaré à la juge de la Cour supérieure du comté de Pima, Kellie Johnson, qu’elle ne devrait autoriser l’application de la loi qu’à l’encontre des personnes qui ne sont pas médecins afin que les autres restrictions à l’avortement que la législature a promulguées depuis Roe restent pertinentes.

Les batailles judiciaires en Arizona ne sont que deux des nombreuses batailles qui se déroulent dans des États principalement républicains à travers le pays à la suite de l’annulation de Roe par la majorité conservatrice de la Cour suprême. Il y a des batailles juridiques pour savoir si les interdictions d’avortement – soit celles antérieures à Roe, soit celles adoptées pour déclencher des interdictions au cas où Roe serait annulé – peuvent être appliquées.

Actuellement, 12 États interdisent l’avortement à tout moment de la grossesse et deux autres le font lorsque l’activité cardiaque fœtale peut être détectée – généralement vers six semaines d’âge gestationnel et souvent avant que les femmes ne réalisent qu’elles sont enceintes.

L’interdiction quasi totale de l’avortement en Arizona a été promulguée pour la première fois des décennies avant que l’Arizona n’obtienne le statut d’État en 1912, et sa seule exception est si la vie de la mère est en danger.

La loi sur la personnalité a été adoptée en 2021 et a été immédiatement contestée devant un tribunal fédéral comme inconstitutionnellement vague. La loi accorde tous les droits légaux aux enfants à naître. Les groupes de défense des droits à l’avortement ont déclaré que la loi expose les prestataires à un risque de poursuites pour divers crimes.

Le juge de district américain Douglas Rayes a refusé de le bloquer, affirmant qu’un appel avait été interjeté prématurément. Après que Roe ait été invalidé, il a entendu une nouvelle contestation et en juillet a bloqué l’application, affirmant qu’elle était inconstitutionnellement vague.

Rayes était d’accord avec les groupes qui ont intenté une action en justice pour bloquer la loi, écrivant que «tout le monde devine», comme l’État l’a reconnu, quelles lois pénales les fournisseurs d’avortement pourraient enfreindre s’ils pratiquent des avortements autrement légaux.

Rayes avait bloqué une autre partie de la loi en septembre dernier, l’une permettant d’inculper des médecins qui interrompent sciemment des grossesses uniquement en raison d’une anomalie génétique fœtale telle que le syndrome de Down. Il a également autorisé des poursuites contre quiconque a aidé à collecter des fonds ou à payer des avortements pratiqués uniquement en raison d’une anomalie génétique.

Rayes a déclaré l’année dernière que ces dispositions étaient également inconstitutionnellement vagues. Mais la Cour suprême des États-Unis a annulé cette décision peu de temps après avoir rejeté l’arrêt Roe.

Vendredi, le Center for Reproductive Rights a demandé à Rayes de bloquer à nouveau la partie rendant les avortements illégaux s’ils sont pratiqués en raison de problèmes génétiques avec le fœtus. Une date d’audience n’a pas été fixée.

Cette année, la législature a adopté une loi rendant les avortements illégaux après 15 semaines de grossesse. Cette loi doit entrer en vigueur le 24 septembre. C’est en partie le conflit entre l’interdiction totale de l’avortement pré-étatique et la nouvelle loi que la juge du comté de Pima doit prendre en compte lorsqu’elle décide de lever l’injonction de 1973.

“Je pense donc que ce que cela nous dit, c’est que l’avortement, bien qu’il soit encore légal en ce moment en Arizona, l’avenir de l’avortement est encore incertain”, a déclaré Forteno.

Bob Christie, l’Associated Press