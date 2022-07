Planned Parenthood annonce un partenariat Illinois-Wisconsin à Waukegan – Shaw Local

SPRINGFIELD – Les affiliés de Planned Parenthood dans l’Illinois et le Wisconsin ont déclaré jeudi qu’ils avaient formé un partenariat pour étendre les services d’une clinique d’avortement à Waukegan afin d’aider les résidents du Wisconsin, où les services d’avortement sont désormais interdits.

Cette annonce est intervenue trois semaines après que la Cour suprême des États-Unis a annulé la décision de 1973 dans Roe v. Wade, qui légalisait l’avortement dans tout le pays. Une fois que le tribunal a rendu cette décision, une loi du Wisconsin datant de 1849 qui criminalise l’avortement est automatiquement revenue en vigueur.

“Nous avons ouvert le Waukegan Health Center en 2020 en prévision de ce moment”, a déclaré Jennifer Welch, présidente et chef de la direction de Planned Parenthood of Illinois, lors d’une conférence de presse virtuelle. “Nous nous attendions à ce que le Wisconsin cesse l’accès aux soins d’avortement dès la chute de Roe, nous étions donc prêts à donner aux patients du Wisconsin les soins dont ils avaient besoin.”

Dans le cadre de cet arrangement, les patients peuvent toujours se rendre dans l’une des quatre cliniques du Wisconsin pour recevoir des soins avant et après la procédure. Mais plusieurs cliniciens, infirmières et autres membres du personnel du Wisconsin se rendent à la clinique de Waukegan pour étendre la capacité de ce centre de santé et d’autres cliniques de l’Illinois grâce à la télésanté.

Tanya Atkinson, présidente et chef de la direction de Planned Parenthood of Wisconsin, a déclaré que son organisation avait anticipé le renversement de Roe v. Wade pendant des années et travaillait depuis plusieurs mois pour établir des partenariats avec des fournisseurs d’autres États.

“Malgré l’impact dévastateur de cette interdiction criminelle de l’avortement, nous sommes reconnaissants d’avoir des options de soins de santé pour nos patients juste à côté dans l’Illinois”, a-t-elle déclaré. “Planned Parenthood of Wisconsin travaille sur de nombreux fronts pour fournir aux patients des informations, un soutien, des ressources financières et un accès aux services d’avortement et aux soins de suivi.”

Atkinson a noté qu’avant même l’annulation de Roe v. Wade, le Wisconsin avait imposé des réglementations strictes sur l’avortement.

Selon le Institut Guttmacherune organisation qui soutient les droits à l’avortement, même après la décision originale Roe v. Wade, le Wisconsin a imposé un certain nombre de restrictions à la procédure.

Celles-ci comprenaient une période d’attente de 24 heures et des conseils dirigés par l’État qui comprenaient des informations conçues pour décourager une patiente de se faire avorter, une interdiction d’utiliser la télémédecine pour administrer des médicaments abortifs ; et l’exigence d’un consentement parental pour pratiquer un avortement sur une mineure, entre autres.

L’Illinois, en revanche, n’impose pratiquement aucune restriction légale à l’accès aux services d’avortement. Une loi de 2019 connue sous le nom de Reproductive Health Act déclare que l’accès aux services d’avortement est un «droit fondamental» en vertu de la loi de l’Illinois. Et l’année dernière, les législateurs ont abrogé ce qui était connu sous le nom de Parental Notice of Abortion Act, exigeant que les parents de mineurs souhaitant se faire avorter soient notifiés avant que la procédure puisse être effectuée.

Pour cette raison, de nombreux résidents du Wisconsin souhaitant avorter se sont adressés à des prestataires extérieurs à l’État, y compris ceux de l’Illinois. Mais Kristen Schultz, directrice de la stratégie et des opérations de la filiale de l’Illinois, a déclaré que depuis l’annulation de Roe v. Wade le 24 juin, le nombre de résidents du Wisconsin se rendant dans l’Illinois pour des services d’avortement a été multiplié par 10.

Plus tôt dans la semaine, la lieutenante-gouverneure Juliana Stratton a témoigné devant la commission judiciaire du Sénat américain au sujet de la demande accrue de services d’avortement que l’Illinois constate de la part des résidents d’autres États où la procédure est désormais soit interdite, soit fortement restreinte.

“Nous ne sommes pas seulement une oasis de soins génésiques, mais une île”, a-t-elle déclaré, selon ses remarques préparées. “Voici à quoi cela ressemble : il ressemble à des patients privés de leurs droits mais déterminés venant de tous les États environnants, mais aussi d’aussi loin que le Tennessee, le Texas, la Louisiane, l’Alabama et la Floride.”

