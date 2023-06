Plank, améliorations des routes de la paix en vue pour l’ingénieur nouvellement nommé du comté de DeKalb – Shaw Local

SYCOMORE – Au cours du prochain mandat de six ans de l’ingénieur du comté de DeKalb, Nathan Schwartz, il a déclaré qu’il espérait s’attaquer à l’élargissement de Peace Road à plusieurs voies au nord de la route 64 et à un éventuel réalignement de Plank Road, entre autres objectifs.

Schwartz cette semaine a été reconduit à l’unanimité au poste par le conseil du comté de DeKalb pour un autre mandat de six ans.

« Je pense qu’il est merveilleux », a déclaré Mary Cozad, membre du conseil d’administration du comté, une démocrate du district 10, avant le vote pour renommer Schwartz.

Cozad n’était pas le seul membre du conseil d’administration du comté à complimenter le travail de Schwartz.

« Il fait non seulement un sacré travail sur la partie administrative – et il me connaît assez bien pour que si je ne le pensais pas, je ne le dirais pas – mais aussi sur l’obtention d’argent, donc cela vient du l’État et le gouvernement fédéral et non les poches du comté, ce qui est un atout considérable pour faire le travail », a déclaré Jerry Osland, un républicain du district 12.

Schwartz a évoqué plusieurs projets qu’il espère entreprendre au cours de son prochain mandat : l’élargissement de Peace Road à plusieurs voies au nord de la route 64, l’amélioration des intersections le long de ce tronçon de route et le possible réalignement de Plank Road.

La mise à niveau de toutes les autoroutes du comté pour répondre aux exigences des routes de camionnage de 80 000 livres tout au long de l’année est également un objectif majeur, a déclaré Schwartz.

« C’est vraiment un grand compliment que les gens se mettent en quatre pour dire merci », a déclaré Schwartz. « Dans le monde de l’autoroute, les gens n’écrivent normalement pas pour dire : ‘Merci d’avoir déneigé ma route.’ Tout ce que nous entendons généralement, ce sont des gens mécontents, alors quand les gens prennent le temps de dire « merci » et « Bon travail », cela signifie vraiment quelque chose pour nous dans le monde de l’autoroute. »