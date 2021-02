La Saint Valentin est le moment idéal pour les couples, petits et grands, pour partir à l’aventure romantique et laisser derrière eux les horaires de travail chargés pour s’amuser. Si vous n’avez pas encore ciblé une destination pour cette aventure, voici cinq idées d’escapades qui valent la peine d’être essayées.

Camping dans une réserve faunique

Peu de choses pourraient être aussi romantiques que des partenaires passant des jours et des nuits dans une réserve faunique, dans un chalet ou au sommet d’un arbre, dans un machan. Ce serait une expérience passionnante de scruter au plus profond de la forêt, de s’imprégner du calme de l’environnement, d’écouter les chants des paons et le chant des grillons flottant comme de minuscules lanternes dans le noir. Les couples peuvent profiter de cette occasion pour apercevoir le cerf, le rhinocéros et peut-être aussi un tigre.

Voyages de bateau

Une excursion en bateau à pagaie sur les anciennes routes fluviales semble être la parfaite escapade romantique. Le calme de l’eau, les chants des rameurs et des pêcheurs, et le paysage presque vierge, peuvent aider les couples à renforcer leur lien avec du temps de qualité. Il vaut mieux éviter les zones boisées avec des territoires de tigres ou de crocodiles sans précautions adéquates.

Longue route

Il est prudent de dire que les couples peuvent s’attendre à éviter les tigres lors de longs trajets. Blagues à part, les longs trajets sur les autoroutes sont l’une des activités romantiques les moins coûteuses que les couples puissent entreprendre cette semaine de la Saint-Valentin. Ces voyages offrent une excellente occasion de découvrir le paysage rural dont les citadins sont privés. De courtes pauses aux dhabas en bordure de route sont conseillées pour profiter des toilettes.

Date de café ou de restaurant

Si voyager loin n’est pas une option, alors une excursion dans un café voisin pourrait être une bonne façon de passer une soirée avec son partenaire. Les exploitants de café ne sont généralement pas indiscrets comme les parents et les aînés de la famille. Un coin isolé et faiblement éclairé dans ledit restaurant pourrait être l’endroit idéal pour un rendez-vous romantique.

Promenade du soir

Parfois, les idées simples sont les meilleures. Marcher dans une ruelle avec son bien-aimé peut sembler une idée sans inspiration, mais c’est une idée efficace, surtout dans un quartier calme.