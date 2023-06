Planifiez une escapade estivale dans les cabines primées de Kishauwau – Shaw Local

Perché au-dessus de la magnifique rivière Vermilion et à seulement 7 miles des portes du parc d’État de Starved Rock, se trouve Kishauwau Cabins, où vous trouverez une collection d’unités de location quatre saisons entourées d’une nature pittoresque. Cette expérience d’hébergement préférée des fans de longue date vient de recevoir une autre distinction prestigieuse : être nommée lauréate Travellers’ Choice par Tripadvisor.

C’est la cinquième année consécutive que Kishauwau Cabins reçoit ce prix convoité d’hébergement et d’attraction, un témoignage de leur service aux nouveaux fans et fidèles invités annuels. Le Travelers’ Choice Award récompense les entreprises qui ont régulièrement reçu des avis de voyageurs exceptionnels sur Tripadvisor au cours des 12 derniers mois, plaçant Kishauwau dans le top 10 % de toutes les annonces sur Tripadvisor dans le monde.

Photo fournie par Kishauwau Cabins

« Nous sommes honorés et ravis d’être le seul établissement d’hébergement de la région de Starved Rock à avoir reçu ce prix distingué », a déclaré Terisa King, propriétaire de Kishauwau Cabins. « Cette reconnaissance de nos clients réaffirme notre engagement à leur offrir une expérience inoubliable où ils peuvent se déconnecter [from] le rythme effréné de la vie moderne.

« Félicitations aux gagnants Tripadvisor Travelers’ Choice 2023 », a déclaré John Boris, directeur de la croissance chez Tripadvisor. « La résurgence des voyages que nous avons constatée au cours de l’année écoulée a encore accru la concurrence. Gagner un prix Travellers’ Choice Award démontre que vous avez fourni de grandes expériences à ceux qui comptent le plus : vos invités.

Que vous recherchiez une destination d’hébergement qui vous gardera au frais après une chaude journée de randonnée sur les sentiers du parc d’État de Starved Rock à proximité pendant l’été, ou un endroit confortable pour rester au chaud après une journée de ski de fond pendant l’hiver , les cabines Kishauwau peuvent accueillir.

Les 17 cabines sont des unités quatre saisons, capables de garder les clients à l’aise toute l’année. Le chauffage de la fournaise, ainsi que les poêles à bois et les foyers à gaz intérieurs, assureront la température parfaite même pendant les mois les plus froids de l’Illinois. Et un système d’air central maintient les cabines fraîches pendant la chaleur de l’été. Il y a même quatre unités acceptant les chiens, vous n’aurez donc pas à monter à bord de Fido pendant vos vacances.

Les cabines sont suffisamment espacées pour donner aux clients une intimité et un sentiment d’isolement dans la nature, tout en étant à une courte distance en voiture de certaines des principales attractions de Starved Rock Country à Utica, Ottawa et LaSalle – y compris 21 miles de sentiers de parcs d’État, tous situés à l’intérieur moins de 15 minutes en voiture des cabines.

Un autre équipement qui distingue les unités de luxe de Kishauwau des autres options d’hébergement est l’inclusion de cuisines pleine grandeur. Toutes les cabines disposent de réfrigérateurs, de cuisinières et de garde-manger remplis des casseroles, poêles, assiettes et ustensiles nécessaires pour préparer et déguster des repas sur place. Cela s’ajoute au barbecue et aux foyers, offrant de nombreuses options pour savourer un repas sans avoir à dîner au restaurant.

Photo fournie par Kishauwau Cabins

Kishauwau Cabins, une entreprise familiale détenue et exploitée depuis plus de 35 ans, se présente comme un refuge contre l’agitation de la vie moderne. Alors que bon nombre de leurs cabines ont été améliorées avec des commodités ultramodernes telles que de vastes bains à remous, le décor nostalgique de toutes leurs unités offre une atmosphère authentique et invitante.

Outre des lits et des meubles confortables, les clients peuvent s’attendre à une myriade d’équipements. Que vous soyez un aventurier en solo, un couple à la recherche d’une escapade romantique ou une famille à la recherche d’une expérience mémorable, Kishauwau Cabins propose une gamme de cabines adaptées aux animaux domestiques et aux familles, conçues pour répondre à tous les besoins.

Pour plus d’informations sur Kishauwau Cabins et pour réserver votre séjour, visitez: kishauwaucabins.com.