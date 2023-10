Plus c’est grand, mieux c’est à Dubaï. Il détient plusieurs records, dont celui du plus haut bâtiment du monde. Dubaï, la plus grande ville des Émirats arabes unis (EAU), regorge d’activités passionnantes, de nombreuses possibilités de shopping et ne manque pas de choses à voir.

Même si Dubaï est agréable à visiter toute l’année, gardez à l’esprit qu’il fait extrêmement chaud. Bien qu’il existe de nombreux endroits pour se rafraîchir, comme le très animé Dubai Mall, si la chaleur brûlante vous dérange, essayez de planifier votre visite en hiver, lorsqu’il fera encore chaud, mais pas aussi chaud que les mois d’été.

Un voyage à Dubaï sera certainement chargé. Vous trouverez ci-dessous les arrêts à ne pas manquer pour vos vacances.

UN GUIDE DE VOYAGE À BARCELONE : NOURRITURE, SITES ET PLUS DANS LA VILLE EUROPÉENNE

Burj Khalifa Le centre commercial de Dubaï La fontaine de Dubaï Parc aquatique Atlantis Aquaventure Aura Bassin Céleste Centre commercial des Émirats Mosquée de Jumeirah Plongée profonde à Dubaï Le désert de Dubaï Saut en parachute à Dubaï Jardin Miracle de Dubaï

1. Burj Khalifa

Premier arrêt, Burj Khalifa. La tour la plus haute du monde mesure 2 722 pieds et constitue un endroit idéal pour avoir une vue magnifique sur Dubaï, à condition que les hauteurs ne vous donnent pas la nausée.

Lorsque vous décidez quel jour élever le Burj Khalifa, essayez d’y aller par temps clair afin d’obtenir les meilleures vues.

2. Le centre commercial de Dubaï

Dubaï abrite non seulement la plus haute tour du monde, mais également l’un des plus grands centres commerciaux du monde. Vous pourrez y faire beaucoup de shopping, avec 1 200 points de vente et deux grands magasins, les Galeries Lafayette et Bloomingdale’s, dans le centre commercial.

Il y a également de nombreux endroits où s’arrêter pour manger un morceau à l’intérieur du centre commercial. Il dispose même de sa propre application que vous pouvez télécharger pour vous aider à vous déplacer – et vous en aurez peut-être besoin.

8 EXPÉRIENCES DE HAUT NIVEAU À AJOUTER À VOTRE LISTE DE SEAU À LONDRES

3. La fontaine de Dubaï

Si vous vous demandez à quoi cela ressemble de visiter la fontaine de Dubaï, pensez à la fontaine du Bellagio à Las Vegas, mais en plus grande.

Cette fontaine, vous l’aurez deviné, est l’une des plus grandes au monde et propose des spectacles aquatiques tout au long de la journée.

4. Parc aquatique Atlantis Aquaventure

Vous avez probablement remarqué un thème ici à Dubaï, et le parc aquatique Atlantis Aquaventure suit le principe selon lequel « plus c’est gros, mieux c’est ». En 2021, un énorme agrandissement a été réalisé au parc aquatique, augmentant d’un tiers la taille de la destination.

Ce parc aquatique comprend 30 toboggans et attractions pour tous les âges, des montagnes russes et toboggans aquatiques palpitants aux attractions adaptées aux enfants. Il existe de nombreuses possibilités d’observer et d’interagir avec la vie marine pendant votre séjour.

5. Aura Skypool

Si vous avez besoin d’un répit frais sous le soleil de Dubaï, essayez Aura Skypool. Cette piscine se trouve au sommet du 50e étage de la Palm Tower et constitue la plus haute piscine à débordement à 360 degrés du monde.

En vous baignant dans Aura Skypool, vous pourrez vous rafraîchir tout en admirant une vue imprenable sur les toits de Dubaï.

6. Centre commercial des Émirats

Le Mall of Emirates n’est pas aussi grand que le Dubai Mall, mais il est suffisamment grand pour accueillir une piste de ski couverte, pour mettre sa taille en perspective.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER LIFESTYLE

Ski Dubaï fait partie du Mall of Emirates. Il y a une montagne couverte avec différentes pistes de difficulté variable, ainsi qu’un téléski entièrement opérationnel.

7. Mosquée de Jumeirah

La mosquée Jumeirah est la seule mosquée de Dubaï ouverte aux visiteurs non musulmans, avec sa politique « portes ouvertes, esprit ouvert ».

Depuis son ouverture en 1979, c’est une attraction touristique populaire à Dubaï. Lorsque vous visitez la mosquée, assurez-vous de porter une tenue modeste. Il est demandé aux femmes de porter un foulard lors de leur visite.

8. Plongée profonde à Dubaï

Deep Dive Dubai offre une expérience de plongée unique aux plongeurs expérimentés et débutants. Cependant, si vous souhaitez plonger au fond, vous devrez être certifié pour le faire.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Deep Dive Dubai est la piscine de plongée la plus profonde au monde, avec une profondeur de 60 mètres. Il est rempli de 14 millions de litres d’eau et vous pourrez explorer la ville engloutie pendant votre plongée. Il y a 56 caméras réparties dans l’eau pour la sécurité des visiteurs.

9. Le désert de Dubaï

Le désert de Dubaï est une destination incontournable à Dubaï et contraste complètement avec le centre-ville, même s’il se trouve à quelques minutes en voiture.

Dans le désert, vous pouvez faire du quad dans la région, faire du sandboard sur les collines et bien plus encore.

10. Saut en parachute à Dubaï

Dubaï est l’un des endroits les plus populaires au monde pour faire du parachutisme. Que vous soyez débutant ou vétéran, c’est une expérience formidable à ajouter à votre liste de vacances.

11. Jardin des miracles de Dubaï

Plus de 150 millions de fleurs fleurissent au Dubai Miracle Garden. Cette destination regorge de beauté, d’attractions et de divertissements pour vous occuper toute la journée. N’oubliez pas d’apporter votre appareil photo, car vous aurez envie de prendre des photos de toutes les structures et compositions florales qui vous entourent.