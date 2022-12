Planifiez un road trip jusqu’à la taverne légendaire Rip’s – Shaw Local

La bonne nourriture vaut la peine de conduire, mais la bonne nourriture vaut la peine de se lancer dans un road trip à découvrir par vous-même! Aujourd’hui, nous nous rendons à la taverne Rip’s de Ladd, l’emblématique restaurant de poulet frit qui propose désormais une prise en charge pratique en bordure de rue.

Rips Tavern, situé à côté de l’Interstate 80 dans la petite ville de Ladd (1 200 habitants), est un aimant pour les fanatiques de poulet frit depuis plusieurs générations. Cette taverne sans prétention a fait des apparitions dans des émissions de télévision culinaires, a été rédigée favorablement dans les principaux blogs culinaires et a construit une base de fans dévoués qui viennent des États-Unis juste pour profiter de leur poulet frit vraiment classique.

En 1934, un an après l’abrogation de la prohibition, Silvio “Rip” Gualandri et sa femme, Emma, ​​ont ouvert un petit bar appelé The Old Tin Front à Ladd, alors une ville minière animée. Pour se différencier des saloons concurrents, Gualandri a commencé à offrir du poulet frit gratuit à l’achat de chaque boisson.

Bientôt, la popularité de ce plat signature attirait trop de clients pour que The Old Tin Front puisse en accueillir, alors Gualandri a déménagé l’entreprise dans un bâtiment plus grand de l’autre côté de la rue en 1936. Il a donné à l’opération son nouveau nom, Rip’s Tavern, et un new focus, leur poulet frit signature.

Alors, qu’est-ce qui sépare Rip’s des autres destinations de poulet frit ? Authenticité et ambiance. Alors que l’ensemble de l’industrie alimentaire et des chaînes d’approvisionnement ont radicalement changé au cours du siècle où ils ont été en affaires, Rip’s s’est engagé à garder chaque ingrédient et chaque étape de préparation étonnamment similaire à ce qui a été mis en œuvre dans les années 30.

Ils utilisent du poulet frais – jamais congelé – qui est paré, coupé à la main et saumuré, le tout avant qu’il n’atteigne le stade de la pâte. Il s’agit d’un processus à forte intensité de main-d’œuvre qui remonte à l’époque d’avant la restauration rapide.

L’huile de friture originale utilisée chez Rip’s n’est plus fabriquée, alors pour conserver ce goût caractéristique, ils ont concocté une combinaison maison de trois huiles qui reproduit parfaitement l’extérieur doré feuilleté pour lequel Rip’s Chicken est si bien connu. Cette concoction spéciale et leur farine mélangée à la main ne sont que quelques exemples des nombreuses façons dont Rip’s est resté fidèle à ses racines.

Tous ces efforts sont pleinement affichés dans le produit final. Chaque morceau de poulet a une croûte substantielle qui donne un croquant agréable à chaque bouchée. Un goût, et il est clair pourquoi les légions de fans de Rip s’extasient sur les délicieuses crêtes de croûte croustillante (à tel point que vous pouvez obtenir une commande d’accompagnement de juste “croquants croustillants”).

Cet extérieur savoureux cède la place au poulet incroyablement moelleux et savoureux à l’intérieur. Contrairement à d’autres poulets frits, l’extérieur est parfaitement sec tandis que l’intérieur emprisonne toute cette bonté saumurée et jamais congelée. Dans chaque assiette, vous trouverez également une généreuse portion de frites croustillantes. Des fourchettes sont disponibles, mais il est de coutume de déguster le Rip’s à la main, hors de l’assiette en papier sur laquelle il est servi.

Le menu du dîner chez Rip’s est simple et efficace : six variétés de poulet et quelques délicieuses applis signature. Le menu du déjeuner, disponible uniquement le week-end, propose une gamme de sandwichs comme le hamburger frit et le filet de porc, ainsi que des ailes et des lanières de poulet faites maison. Pour un vrai régal, rendez-vous chez Rip’s un vendredi soir où ils serviront leurs spécialités de poisson-chat et de corégone.

Au Rip’s, vous aurez droit à un somptueux dîner de poulet frit traditionnel qui a valu à cette destination gastronomique légendaire une réputation si durable dans Starved Rock Country et au-delà !

Pour plus d’informations, visitez: www.facebook.com/ripstavern

La taverne de Rip

311 N. Main Ave.

Ladd, Illinois 61329

815-894-3051