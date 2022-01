Planifiez maintenant pour éviter une bombe fiscale plus tard. Pourquoi la localisation des actifs est importante

Que vous soyez un investisseur débutant ou chevronné, vous devez tenir compte de l’emplacement des actifs, car les revenus de certains comptes peuvent déclencher une facture d’impôt surprise.

Bien que votre plan 401 (k) ou votre compte de retraite individuel puisse vous protéger des revenus de placement annuels, tels que les dividendes ou les gains en capital, votre compte de courtage est imposable, ce qui signifie que vous pouvez devoir des prélèvements sur l’activité annuelle.

« Je prends certainement cela en considération lorsque je conçois des portefeuilles pour les clients », a déclaré JoAnn May, planificatrice financière certifiée et CPA chez Forest Asset Management à Berwyn, Illinois. « Je garde toujours à l’esprit la fiscalité des actifs lors de l’élaboration de stratégies où les choses vont aller. »

En savoir plus sur Conseils et le conseiller :

Assurez-vous de tenir à jour votre testament ou votre plan successoral

Que se passe-t-il si vous ne divulguez pas d’activité cryptographique cette saison fiscale

Voici comment obtenir un remboursement plus rapide

Si vous avez trois types de comptes – courtage, à imposition différée et exonérés d’impôt – il est plus facile de choisir le meilleur emplacement pour chaque actif, a déclaré May.

Étant donné que les obligations peuvent avoir moins de croissance mais distribuer des revenus, elles peuvent convenir aux comptes à imposition différée, comme votre plan 401 (k), a-t-elle déclaré, et les investissements les plus susceptibles de s’apprécier peuvent être idéaux pour les comptes libres d’impôt, comme un Roth IRA. .

Cependant, si vous n’avez pas les trois options de compte, il peut y avoir d’autres opportunités d’efficacité fiscale, a déclaré May.

Par exemple, si vous avez un portefeuille d’obligations suffisamment important, vous devrez peut-être placer certains actifs dans un compte de courtage. Mais en fonction de vos revenus, vous pouvez envisager des obligations municipales, a-t-elle suggéré, qui évitent généralement les prélèvements fédéraux et éventuellement les impôts étatiques et locaux sur les intérêts.

Les autres actifs à éviter dans un compte de courtage sont les fiducies de placement immobilier, ou FPI, qui doivent distribuer 90% du revenu imposable aux actionnaires, a déclaré Mike Piper, CPA au cabinet en son nom à St. Louis.

« Si vous devez avoir [funds] dans les comptes imposables, vous voulez vous assurer que c’est généralement quelque chose avec un faible roulement », a-t-il déclaré.

Les fonds négociés en bourse ou les fonds indiciels génèrent généralement moins de revenus que les fonds communs de placement gérés activement, qui versent généralement des paiements en fin d’année.