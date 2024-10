Planifiez des travaux pour réparer et réinstaller les « roues à poulie » du plan incliné, déclare CamTran

JOHNSTOWN, Pennsylvanie – Un plan est en cours pour qu’un fabricant de Punxsutawney retire les roues de poulie inadéquates conçues pour l’avion incliné de Johnstown et les répare, plutôt que d’en fabriquer de nouvelles, ont déclaré les responsables de la Cambria County Transit Authority.

La directrice exécutive de CamTran, Rose Lucey-Noll, a déclaré vendredi qu’elle n’était pas en mesure de fournir des détails sur comment et quand cela se produirait.

L’entrepreneur du projet est encore en train de finaliser son plan et son calendrier de travail, que l’ingénieur embauché par CamTran devra examiner avant que les travaux puissent se poursuivre en toute sécurité, a-t-elle déclaré.

Roues à réa

Le fonctionnement interne du système utilisé pour faire fonctionner les voitures du plan incliné, y compris les grandes roues à poulies métalliques.

Les grandes roues métalliques sont un élément essentiel du système conçu pour tirer la corde et les voitures de l’Incline – et leur refabrication a été un revers constant pour mener à bien ce projet de plus de 15 millions de dollars.

Réparer le plan incliné signifiait remplacer les roues vieilles de plusieurs générations par des roues qui devaient être créées pour fonctionner de la même manière, car les pièces ne sont plus vendues par d’autres entreprises.

Les roues de remplacement antérieures développées par Plant Services Group, basé à Punxsutawney, ont été rejetées pour le funiculaire à flanc de colline, vieux de plus de 100 ans, qui relie le centre-ville de Johnstown et l’arrondissement de Westmont.

Lucey-Noll a déclaré que le retrait des roues du plan incliné prendra également du temps et que des efforts sont en cours pour minimiser toute fermeture future d’Edgehill Drive, la rue à l’extérieur de la station supérieure du plan incliné à Westmont, que le projet nécessiterait.

Le projet est achevé à 92 % depuis près d’un an.

« Le vent sort de nos voiles »

Le plan incliné attire les touristes depuis des générations – et cela s’est accru en 2018 lorsqu’une équipe de capture de Vision Together 2025 a mené un effort pour faire revivre une série de sentiers à flanc de colline sous le monument de Johnstown en pistes de vélo de montagne de descente.

Mike Cook, cofondateur de l’équipe Capture et passionné de plein air, continue d’entretenir les sentiers chaque semaine afin que les gens puissent les parcourir.

Mais l’arrêt du plan incliné signifiait que les cyclistes ne pouvaient plus charger leurs vélos sur une voiture inclinée et remonter rapidement jusqu’au sommet de la colline.

Cela a pratiquement stoppé un flux constant de visiteurs le week-end en provenance d’endroits comme Pittsburgh, Harrisburg et aussi loin que le New Jersey – dont la plupart ont dépensé de l’argent pour explorer le centre-ville de Johnstown, a ajouté Cook.

« Nous comprenons (les difficultés) avec l’Incline », a-t-il déclaré. « Vous ne pouvez pas simplement faire du shopping et… retirer les pièces d’une étagère, et les aciéries ont disparu, donc il n’y a plus de connaissances institutionnelles sur la façon de les fabriquer. »

Mais les retards ont eu des conséquences néfastes, a déclaré Cook, « et cela nous a en quelque sorte coupé le souffle en ce qui concerne l’élan ».

Cook a déclaré que le groupe Friends of the Inclined Plane Trails étudiait d’éventuels plans de secours permettant aux vététistes de gravir la colline pour un après-midi de balades en 2025 – même si l’inclinaison est hors service. Il espère qu’un groupe local acceptera de s’associer avec eux.

Un service de camionnette le week-end, en particulier le samedi, et une remorque adéquate sont nécessaires. Cook a déclaré que ce serait une source de revenus pour une organisation disposée à fournir ce service, car les vététistes sont « prêts à payer – et à donner un pourboire » pour un transport fiable en montée.

« Même pendant quatre heures du temps d’une personne, elle pourrait gagner une somme d’argent décente, et nous lui serions redevables », a déclaré Cook.

Toute personne intéressée peut contacter le groupe sur sa page de réseaux sociaux à l’adresse facebook.com/FriendsoftheInclinedPlaneTrails.

CamTran : « Engagé à rouvrir » Incline

Lucey-Noll a déclaré que les responsables de CamTran étaient tout aussi frustrés que quiconque face à la lenteur des progrès. Elle a souligné que la société de transport continue de travailler pour rendre le monument à nouveau pleinement opérationnel.

« Nous nous engageons à rouvrir l’Incline », a-t-elle déclaré.

Des projets connexes de plan incliné, y compris des améliorations à la plate-forme d’observation à côté de la station supérieure, ont été achevés cet été.