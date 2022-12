Planifiez à l’avance pour une saison des fêtes en toute sécurité

De Blair Qualey

La saison des fêtes est maintenant à nos portes et cela signifie que les réunions de famille, les fêtes de bureau et les soirées entre amis battent leur plein. Pour certains, cela peut inclure des célébrations impliquant de l’alcool et du cannabis – et la priorité qui devrait maintenant être accordée à la planification à l’avance et à la garantie d’un retour à la maison en toute sécurité, afin que vous ne preniez pas le volant.

Au cours des vacances de Noël et du Nouvel An, 540 personnes sont blessées dans plus de 1 900 collisions en Colombie-Britannique, selon l’ICBC. C’est 23 accidents par heure. Encore plus inquiétant est le fait que trois personnes meurent chaque année dans des accidents au cours de cette période.

Lorsque vous buvez et conduisez, vous risquez non seulement votre vie, mais celle des autres sur la route. Avec autant d’options pour rentrer à la maison en toute sécurité, il n’y a aucune excuse pour conduire avec les facultés affaiblies.

Rentrer chez soi en toute sécurité est une responsabilité partagée. Soyez à votre tour le conducteur désigné – vos amis et votre famille vous remercieront. Si personne ne peut être un conducteur désigné, vous avez encore de nombreuses options pour rentrer chez vous. Laissez votre voiture pendant la nuit et envisagez de prendre un taxi, les transports en commun, d’utiliser un service de covoiturage ou d’appeler un ami.

Si vous n’êtes toujours pas convaincu que le bon sens doit s’appliquer, considérez que décembre est une période où CounterAttack bat son plein et que la Colombie-Britannique a les lois les plus sévères du pays en matière de conduite avec facultés affaiblies. les conducteurs et les piétons à risque, mais pourraient potentiellement ruiner votre propre vie.

Certaines des sanctions pour conduite avec facultés affaiblies comprennent :

Suspensions de conduite de 24 heures à 90 jours

Mise en fourrière du véhicule

Amendes, à partir de 600 $ et jusqu’à 4 060 $

Temps de prison

Réhabilitation obligatoire

Installation d’un antidémarreur dans votre véhicule

Vous devrez peut-être également payer une prime de risque conducteur, en plus de votre assurance. Si vous avez un accident alors que vous conduisez avec les facultés affaiblies, vous êtes probablement en infraction avec votre police d’assurance. Cela signifie que vous pourriez être personnellement responsable de 100 % des coûts si vous endommagez la propriété de quelqu’un d’autre ou si vous le blessez.

Et une dernière mise en garde à tous les conducteurs. Ne vous laissez pas distraire. Déposez votre téléphone portable ou tout autre appareil susceptible de détourner votre attention de la route. Lorsque vous êtes au volant, concentrez-vous sur la route. Il n’y a aucune excuse pour décrocher votre téléphone ou pour conduire sous l’influence. Permettez à tout le monde de profiter de la saison des fêtes – car l’alternative n’en vaut tout simplement pas la peine.

Blair Qualey est président et chef de la direction de la New Car Dealers Association of BC. Vous pouvez lui envoyer un courriel à bqualey@newcardealers.ca

