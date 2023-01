Planifier vos finances personnelles en cas d’urgence

Lorsqu’une panne de courant a coupé l’électricité dans une région multi-états en 2003, Gabriella Barthlow, coach financière dans la région de Detroit, était prête. Elle avait assez d’argent pour acheter de la nourriture pour elle et ses deux jeunes enfants, et mettre de l’essence dans sa voiture au cas où ils auraient besoin de quitter la maison.

“J’étais si heureuse d’avoir cet argent”, se souvient-elle. Maintenant, Barthlow encourage ses clients à être également prêts pour les événements inattendus. Les pannes de courant, les interruptions météorologiques et autres catastrophes peuvent semer le chaos et avoir des conséquences financières – souvent avec peu d’avertissement – mais être préparé peut aider à minimiser les dégâts.

Voici les mesures que vous pouvez prendre pour vous assurer que vous êtes prêt pour la prochaine urgence.

METTRE DE L’ARGENT PHYSIQUE DE CÔTÉ

Comme Barthlow l’a découvert, l’argent peut être crucial lorsque vous faites face à une panne de courant prolongée, car les machines qui acceptent les cartes de débit et de crédit peuvent ne pas fonctionner. Bernie Carr, auteur de “The Prepper’s Pocket Guide” et fondateur de apartmentprepper.com, dit que vous voulez garder suffisamment d’argent liquide pour couvrir le gaz et la nourriture pendant plusieurs jours et en emporter au moins une partie avec vous.

“J’aime garder 40 $ en espèces dans ma voiture ou mon sac à main, donc je sais que je peux toujours au moins rentrer chez moi au cas où les registres ne fonctionneraient pas”, déclare Carr.

Cet argent s’ajoute à un fonds d’épargne d’urgence, qui est stocké dans un compte d’épargne pour vous aider à traverser une période de difficultés imprévues ou de perte de revenu. Les experts financiers recommandent souvent d’accumuler trois à six mois de dépenses dans ce compte, mais même des montants beaucoup plus petits aideront à stabiliser vos finances.

ACCROÎTRE L’APPROVISIONNEMENT LENTEMENT

Carr suggère d’acheter des fournitures au fil du temps qui pourraient vous aider à survivre aux interruptions temporaires de l’électricité, de l’eau et d’autres services publics, comme cela peut se produire lors de catastrophes naturelles.

“La prochaine fois que vous irez faire vos courses, mettez de côté 10 $ et achetez de l’eau en bouteille, votre boîte de conserve préférée ou des flocons d’avoine instantanés”, suggère-t-elle. Lors de la prochaine visite, préparez une trousse de premiers soins avec des articles comme des bandages et des lingettes antibactériennes, ou des lampes de poche et des piles supplémentaires. D’autres types d’équipements tels qu’un filtre à eau, un réchaud de camping et des lampes solaires peuvent également être utiles.

“Beaucoup de matériel d’urgence est également du matériel de camping, il y a donc beaucoup de ventes juste avant et juste après l’été”, explique Carr.

RASSEMBLEZ VOS DOCUMENTS IMPORTANTS

Barthlow suggère de rassembler vos documents essentiels — numéros de contact ; information sur l’assurance; relevés de compte bancaire récents; cartes d’identité; tous les certificats de mariage, de naissance et de divorce – et de les mettre dans une boîte étanche et ignifuge, ainsi que de les numériser et de les stocker en ligne dans un compte protégé par mot de passe ou sur une clé USB.

“Je demande également aux gens de désencombrer leur vie, car si vous économisez beaucoup de papiers, vous ne pouvez pas trouver les choses dont vous avez besoin”, déclare Barthlow.

Grâce à cette approche simplifiée, dit-elle, “je pourrais sortir de chez moi en une heure ou moins et savoir où se trouvent tous les documents clés”.

Janvier peut être le moment idéal pour relever ce défi, déclare Paul Golden, porte-parole du National Endowment for Financial Education, un organisme à but non lucratif qui promeut l’éducation financière et le bien-être. “La nouvelle année peut être un bon moment pour faire le travail préparatoire. C’est le moment de l’année où les gens font le point, nettoient les documents et décident d’être meilleurs à tous points de vue.”

PROTÉGEZ VOTRE CRÉDIT

En cas d’urgence, il peut être facile de manquer une facture ou un paiement par carte de crédit, ce qui peut nuire à votre crédit, prévient Golden.

“Si vous prévoyez une interruption des paiements à temps avec les créanciers, contactez chacun d’eux et informez-les de votre situation. Demandez peut-être une prolongation”, suggère-t-il.

En cas de perturbations généralisées, comme la pandémie de COVID-19 ou les pannes de courant, les entreprises peuvent proposer des plans de paiement ajustés aux personnes concernées, mais vous devrez peut-être le demander ou l’accepter.

Les fraudeurs ciblent également fréquemment les victimes de catastrophes naturelles, alors soyez sur vos gardes. “Soyez en alerte accrue avec les e-mails qui vous sont envoyés ou les appels téléphoniques et vérifiez à qui vous parlez avant de partager des informations sur votre compte”, déclare Golden.

Si vous recevez un appel téléphonique d’une personne prétendant être votre compagnie d’assurance ou votre institution financière, il suggère de raccrocher et d’appeler le service client pour confirmer que vous parlez bien avec eux.

COMMENCEZ LE PROCESSUS DE RÉCUPÉRATION

Une fois l’urgence passée, il est temps de recoller les morceaux : déposez toutes les réclamations d’assurance, reconstituez les économies d’urgence dépensées et remplacez les fournitures épuisées. Golden suggère de prendre des notes détaillées de toutes les interactions avec le service client pour faciliter le suivi et le suivi des remboursements. Le site Web DisasterAssistance.gov fournit des informations sur les efforts de rétablissement locaux, et 211.org peut vous connecter à des ressources communautaires telles que des banques alimentaires.

Survivre à une urgence peut vous inciter à vous préparer pour la suivante. L’expérience de l’ouragan Ike en 2008 est ce qui a motivé Carr, qui vivait à Houston à l’époque, à se concentrer davantage sur la préparation.

Carr dit que tout le monde devrait revoir ses fournitures d’urgence au moins une fois par an. “Cela devrait faire partie intégrante de la vie, comme avoir une assurance automobile. Une urgence se produira inévitablement, et la plupart des gens ne sont pas préparés parce qu’ils n’y ont pas pensé.”



Cette colonne a été fournie à l’Associated Press par le site Web de finances personnelles NerdWallet. Le contenu est à des fins éducatives et informatives et ne constitue pas un conseil en investissement.