Planifier pour 2023 et votre entreprise – Shaw Local

Alors que nous arrivons à la fin de 2022, il est temps de commencer à penser à 2023 et aux changements que vous apporterez, le cas échéant, à votre entreprise. Votre plan d’affaires est votre boussole pour évaluer dans quelle direction votre entreprise peut se diriger et comment changer de cap si nécessaire. Mettre vos objectifs sur papier aide à les définir et à y réfléchir.

Fixez-vous des objectifs pour chaque trimestre, chaque année, 5 ans et 10 ans. Maintenant, ceux-ci sont gravés dans la pierre, mais doivent être fluides et en constante évolution à mesure que votre entreprise, vos clients, votre chaîne d’approvisionnement, etc. changent. Commencez par des objectifs à long terme – où voulez-vous être, puis revenez à des objectifs à plus court terme. Parfois, il est plus facile de regarder les choses en morceaux plus petits ou plus courts qu’une grande image à long terme. Gardez les objectifs constamment à l’esprit, mais ne vous culpabilisez pas si vous n’atteignez pas un objectif – considérez plutôt cela comme le temps d’évaluer et d’apprendre pourquoi vous n’avez pas atteint l’objectif et vous devrez peut-être faire un ajustement pour vos prochains objectifs.

Examinez les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces auxquelles vous et votre entreprise pouvez être confrontés. Il est peut-être temps d’embaucher un responsable permanent des ressources humaines, un comptable, un comptable ou un autre professionnel. Au fur et à mesure que votre entreprise grandit et que votre clientèle grandit, il est prudent d’interroger et d’embaucher des professionnels pour assumer certains des rôles que vous avez peut-être assumés vous-même afin que vous puissiez vous concentrer sur les parties de votre entreprise dans lesquelles vous êtes le plus fort.

Maintenant, comment surveillez-vous où vous avez été et à quel point vous êtes proche de la réalisation de vos objectifs. Fixez des délais pour atteindre vos objectifs. Il n’y a pas de solution unique – ce qui fonctionne pour une entreprise ou un ensemble d’objectifs ne signifie pas nécessairement qu’il en sera de même pour le prochain ensemble d’objectifs. Chacun doit être examiné individuellement.

Priorisez vos objectifs et comment vous allez les atteindre. Examinez vos ressources et déterminez votre plan d’action, puis mettez en œuvre chaque stratégie et initiative. N’oubliez pas que ceux-ci ne sont pas gravés dans le marbre et doivent être fluides pour s’adapter aux changements d’heures, aux problèmes d’approvisionnement, etc. Ne restez pas coincé dans une ornière. Prenez ces objectifs à long terme/grands et décomposez-les en objectifs à court terme/plus petits pour vous aider à réaliser des choses.

Enfin, tenez-vous et votre équipe responsables. Que se passe-t-il si vous ou votre équipe n’atteignez pas leurs objectifs. Regardez le pourquoi, qui et comment changer pour atteindre les objectifs. Croyez en vous et donnez-vous, à vous et à votre équipe, les outils nécessaires pour accomplir des choses.

Comme toujours, consultez vos chambres locales pour vous aider à commercialiser votre entreprise et à établir des relations.