Planifier les couleurs printanières sur le toit-terrasse

UNl’automne s’installe sur le toit-terrasse. Accueillant des pots de formes et de tailles multiples. Chute des feuilles de magnolia stellata. L’endroit où nous sommes plus susceptibles de couper et de changer. Il y a principalement deux saisons principales ici : automne/hiver et printemps/été. Eh bien, en quelque sorte.

Nous avons deux essais avec les salvias. Une taille d’été génère une nouvelle floraison. Il touche à sa fin maintenant. Une coupe plus difficile à venir bientôt. C’est probablement la même chose avec la lavande. Même si cela est moins gravé dans le marbre.

Certaines plantes meurent et les pots restent seuls. D’autres sont tournés pour les bulbes de printemps. Principalement des tulipes hautes avec un assortiment de narcisses (y compris toujours mon œil de faisan préféré).

Ceux-ci rejoindront les demeures aux hellébores, aux muscari bleus et au muguet. Ce dernier, le parfum préféré de la mère d’Henri et adoré aussi de Lilian, ma mère adoptive. Ils se propagent également largement désormais dans les zones les plus ombragées du pavillon d’été danois.

Je suis à la maison après qu’un récent accident de vélo m’a rompu le tendon d’Achille. Sauter avec précaution sur des béquilles sur la terrasse alors que mon monde extérieur se rétrécit. Commandes occasionnelles en ligne maintenant plutôt que des visites saisonnières au Camden Garden Center pour des achats impulsifs et de l’inspiration. Un besoin de bulbes à fleurs prometteurs de parfum et de couleur printanière.

La meilleure nouvelle est que mon odorat est en grande partie revenu après l’entraînement, ce qui me permet d’apprécier à nouveau notre rose Poet’s Wife, peut-être de respirer les géraniums parfumés. Ou asseyez-vous simplement avec une théière et un vieux PG Wodehouse de poche.

Les pots de géraniums seront taillés. Cette année, un rose printanier éclatant et un rouge foncé profond. Les jardinières ont pris une nouvelle vie, donc pour l’instant nous allons attendre et voir. Notre automne est synonyme d’appréciation tranquille, de patience et de planification. Maintenant, qu’en est-il du vôtre ?

