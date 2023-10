Planifier le retour des citoyens en Ukraine après l’invasion — Enjeux mondiaux

On estime que 4,5 millions de travailleurs supplémentaires pourraient être nécessaires au cours de la prochaine décennie sur le marché du travail.

Actualités de l’ONU a demandé Michael Newson, coordonnateur principal du programme pour la migration et le développement durable à l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Kiev, en Ukraine, sur la façon dont les gens pourraient être encouragés à rentrer chez eux.

Michael Newson: L’OIM a déjà observé une augmentation du nombre d’Ukrainiens retournant en Ukraine malgré la guerre en cours. De nombreuses enquêtes ont indiqué qu’un pourcentage important d’Ukrainiens ayant fui le pays, en particulier ceux basés dans l’Union européenne, ont l’intention d’y revenir lorsque les conditions le permettront. On peut également s’attendre à ce que beaucoup restent à l’étranger à long terme. Les données actuelles suggèrent que l’Ukraine peut s’attendre à ce qu’une part plus importante de sa population à l’étranger revienne après la guerre que ce que nous avons vu dans d’autres contextes post-conflit.

Le moment où les Ukrainiens à l’étranger retourneront dans le pays et si cela dépendra d’un certain nombre de facteurs, notamment de leurs conditions dans leur pays de refuge et en Ukraine. Le nombre de personnes qui choisiront de rentrer en Ukraine dépendra également des types de politiques et de programmes que le gouvernement ukrainien et la communauté internationale mettront en place pour encourager le retour.

L’UNICEF en Ukraine Des efforts de reconstruction sont déjà en cours en Ukraine, notamment des écoles.

ONU Info : Quelles conditions sont nécessaires pour encourager les gens à rentrer chez eux ?

Michael Newson: La sécurité est évidemment un critère clé. Tant que les gens ne se sentiront pas en sécurité et à l’aise en rentrant chez eux, les programmes d’incitation auront probablement un effet limité. Les gens veulent avoir un sentiment de stabilité économique et avoir la certitude qu’ils seront en mesure de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille à leur retour. Il est donc essentiel de garantir la mise en place de services de santé et d’éducation de base.

L’élaboration de programmes visant à relier les personnes à l’étranger à des opportunités d’emploi en Ukraine avant même leur retour contribuera grandement à encourager les personnes à retourner dans le pays. Nous parlons souvent de fournir des incitations financières au retour pour faire face aux coûts du retour et du rétablissement. En fin de compte, les programmes d’incitation doivent réduire les risques que les gens perçoivent en retour. Cela inclut les risques sécuritaires, mais aussi les risques économiques et le risque que, s’ils choisissent de revenir sur leur décision, ils ne puissent pas retourner dans leur pays de refuge.

ONU Info : Comment l’OIM va-t-elle soutenir le ministère de l’Économie dans le processus de réintégration des Ukrainiens et assurer une transition en douceur vers le marché du travail ?

Michael Newson: C’est précisément le type de conversations que nous avons actuellement avec des collègues du ministère de l’Économie et de l’Organisation internationale du travail (OIT).

© ONUCHA/Matteo Minasi L’agriculture est l’une des industries les plus importantes d’Ukraine.

Ce qui est absolument essentiel, c’est que les programmes soient fondés sur des données probantes. Nous devons élaborer des programmes qui répondent aux préoccupations des Ukrainiens à l’étranger lorsqu’ils envisagent de rentrer et aux problèmes auxquels les personnes déjà rentrées sont confrontées en termes de réintégration et de transition vers le marché du travail.

Nous pouvons également tirer des leçons des précédents scénarios d’après-guerre. Nous devons reconnaître que, comme pour toute personne qui envisage un déménagement majeur, avoir un emploi et être capable de subvenir à ses besoins ne constitue qu’une partie des préoccupations liées au déménagement.

Développer des services pour les rapatriés potentiels qui aident et facilitent le processus de recherche d’un logement, d’inscription des enfants à l’école, de recherche d’un emploi ou de mise en relation avec les services de santé pour des problèmes de santé existants et chroniques encouragera également le retour et assurera une transition en douceur.

Ce que nous voulons éviter, c’est de proposer des incitations au retour et à la réintégration qui placeraient les rapatriés dans une position plus favorable par rapport à ceux qui sont restés dans le pays, car cela pourrait conduire à des tensions sociales.

ONU Info : Si un nombre insuffisant de travailleurs ukrainiens rentrent chez eux après la guerre, quel impact cela aura-t-il sur le marché du travail ?

Michael Newson: Compte tenu de la situation démographique de l’Ukraine avant même l’invasion à grande échelle, il est clair que le retour des Ukrainiens ne suffira pas, à lui seul, à répondre aux besoins du marché du travail du pays à l’avenir, tant pour la reconstruction que pour la reprise économique plus large.

Le ministère de l’Économie a indiqué que 4,5 millions de travailleurs supplémentaires pourraient être nécessaires au cours des 10 prochaines années pour répondre aux besoins du marché du travail et aux objectifs économiques.

La migration de travail entrante sera l’un des nombreux outils qui seront utilisés pour résoudre ce problème.

L’Ukraine est l’un des nombreux pays de la région qui n’est pas traditionnellement considéré comme un pays d’immigration, mais qui doit commencer à reconsidérer ses politiques et à envisager d’attirer des travailleurs étrangers pour combler les écarts croissants du marché du travail, tant aux niveaux de compétences élevés que faibles.

Au-delà de ces priorités, nous devrions également envisager des investissements en capital tels que les machines et l’automatisation, ainsi qu’une refonte des structures de gestion et d’exploitation susceptibles d’augmenter la productivité.

ONU Info : Dans quelle mesure pensez-vous que la période d’après-guerre sera difficile alors que l’Ukraine se réadapte au temps de paix ?

Michael Newson: Les défis auxquels l’Ukraine était confrontée avant même l’invasion à grande échelle étaient importants. La guerre a évidemment exacerbé un certain nombre de ces défis liés à la démographie, aux services sociaux et au développement économique.

Toutefois, je suis réconforté et encouragé par la volonté du Gouvernement ukrainien de reconnaître et de relever ces défis de front. Le Gouvernement et le peuple ukrainiens ont fait preuve d’une résilience et d’une capacité d’adaptation incroyables au cours des 18 derniers mois.

Il n’y a aucune raison de penser qu’avec le soutien de la communauté internationale, ils ne pourraient pas s’adapter afin de stimuler la reconstruction et la reprise économique du pays une fois la paix revenue.