Planifier à l’avance peut aider les familles à s’offrir des soins de longue durée dans un contexte d’inflation

Stan Horwitz et sa famille n’avaient aucun plan concernant les soins de longue durée jusqu’à ce qu’il y ait une crise. Son père, Martin, avait plus de 80 ans et vivait seul. Il était réticent à accepter l’aide de ses enfants. Un jour, Stan et sa sœur ont trouvé leur père inconscient dans son salon après une chute. Cet incident, il y a six ans, a déclenché une cascade de problèmes médicaux. Martin n’a jamais pu rentrer chez lui. Et quand il s’agissait d’essayer de régler les finances de son père, “la bureaucratie était intense”, a déclaré Stan. Il a dit que son père était diligent pour mettre de l’argent de côté, mais le coût des soins infirmiers a anéanti ses économies – 300 000 $ – en quatre ans. Martin, maintenant âgé de 93 ans, est admissible à Medicaid, qui paie ses soins infirmiers qualifiés.

Plus de votre argent votre avenir : Voici un aperçu d’autres histoires sur la façon de gérer, de faire fructifier et de protéger votre argent pour les années à venir.

L’épreuve de la famille Horwitz pour payer les services de soins de longue durée n’est pas inhabituelle – et la hausse des coûts rendra probablement plus difficile pour de nombreuses familles de payer ces soins. Selon une nouvelle enquêtecar de petites augmentations des dépenses de fonctionnement essentielles (nourriture, fournitures, énergie) ont un impact important et ne sont pas faciles à réduire.

Combien peuvent coûter les soins de longue durée

Selon le Département américain de la santé et des services sociaux. Pourtant, 1 adulte sur 10 à revenu moyen âgé de 44 à 64 ans n’a pas d’assurance soins de longue durée, selon une enquête par la Fondation Arctos et HCG Secure. Et, beaucoup de gens ne savent pas que Medicare ne couvre pas les coûts associés aux services de soins de longue durée, qui peuvent inclure l’habillage et le bain. Les coûts peuvent varier considérablement selon le type de soins et le lieu. En moyenne, les soins de longue durée coûtent 50 000 $ par année à domicile et 100 000 $ dans une maison de retraite, selon Groupe de soins de longue durée, qui fournit des services au secteur des soins de longue durée et de l’assurance-vie. Mais dans le Connecticut, LTCG a constaté que les soins en maison de retraite coûtaient en moyenne 165 000 $ par an et, au Texas, un peu plus de 70 000 $.

Les politiques traditionnelles de soins de longue durée sont coûteuses

Maskot | Vision numérique | Getty Images

Peu de polices d’assurance soins de longue durée offrent une couverture illimitée. Les coûts varient considérablement et dépendent de l’âge, du sexe, de la santé et d’autres facteurs de risque. Pour une nouvelle police avec une prestation de 165 000 $, une personne de 55 ans en bonne santé pourrait payer 45 000 $ de primes à l’âge de 85 ans, selon l’American Association for Long-Term Care Insurance. Tom Beauregard était cadre dans le secteur de l’assurance maladie lorsque ses parents étaient au début des années 80 et que la démence et les maladies pulmonaires les obligeaient à recevoir des soins quotidiens. “C’était le chaos d’essayer de comprendre cela en famille”, a déclaré Beauregard, fondateur et PDG de HCG Secure. “Le vrai chaos est venu dans le processus de prise de décision et le manque d’informations de mes parents.”

Comprendre vos options

Cette expérience l’a incité à créer une entreprise pour aider les familles à revenu moyen à comprendre leurs options. “Vous avez besoin d’experts objectifs pour vous aider à comprendre comment élaborer des plans de transition, combien de temps vous pouvez garder les gens à la maison en toute sécurité, quel type de services vous pouvez apporter”, a déclaré Beauregard. Les adultes à faible revenu peuvent être admissibles à Medicaid, mais cela nécessite un “lookback” qui considère les actifs détenus au cours des cinq dernières années. De nombreuses autres personnes appartenant à des groupes démographiques à revenu moyen ou supérieur choisissent d’autofinancer les soins de longue durée, mais les experts affirment qu’il peut devenir plus difficile pour les personnes âgées de gérer les coûts croissants de ces services.

Si les gens viennent me voir pour planifier leur succession et qu’ils n’ont pas pensé aux soins de longue durée, je leur fais penser aux soins de longue durée. Evan Farr avocat droit des aînés et planification successorale

“C’est une chose de moins sortir ou de moins conduire lorsque les prix de la nourriture et de l’essence augmentent”, a déclaré Ken Latus, vice-président des produits de soins de longue durée chez Northwestern Mutual. “Réduire les coûts ou trouver des compromis pour vos soins à mesure que vous vieillissez n’est pas aussi simple. “Planifiez tôt afin de pouvoir rester dans le siège du conducteur le moment venu.” Il existe des options d’assurance pour aider à compenser les coûts – de l’assurance de soins de longue durée traditionnelle aux polices hybrides qui combinent une assurance-vie et une couverture de soins de longue durée. Ces polices “fournissent des fonds qui peuvent être utilisés pour couvrir les dépenses de soins sur la route, ainsi qu’une prestation de décès payable aux bénéficiaires de l’assuré si les soins ne sont pas nécessaires”, a déclaré Latus. De plus, la croissance des investissements ou la «valeur de rachat» de la police peut être consultée pendant la vie de l’assuré et peut être utilisée pour payer les services de soins de longue durée. Et il existe des facteurs d’inflation qui peuvent augmenter les prestations jusqu’à 5 % chaque année.