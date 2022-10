Planification des repas pour la maladie de Crohn

Affiner mon alimentation

Mon diététiste m’a fait parcourir mon régime alimentaire de manière très détaillée, me demandant d’enregistrer un journal alimentaire de ce que j’ai mangé et de ce que je ressentais tout au long de la journée. Il m’a aidé à déterminer quels aliments déclenchaient mes symptômes et m’a aidé à identifier mes besoins nutritionnels spécifiques.

Grâce au processus d’essais et d’erreurs, j’ai appris quels aliments ne fonctionnaient pas pour moi. L’un était les aliments riches en fibres. Certains grains entiers, noix et fruits et légumes difficiles à mâcher avec des peaux et des graines intactes me donnent des crampes et des maux d’estomac. Le lactose dans les produits laitiers est également un problème pour moi, me laissant ballonné et mal à l’aise.

Je n’ai pas nécessairement besoin de couper complètement ces aliments, mais je dois faire plus attention avec eux. Je peux avoir des produits laitiers et des fibres, tant que je surveille la quantité. Il s’agit de manger ces aliments avec modération et d’être conscient de ce que je mange d’autre tout au long de la journée.

J’ai dû prendre des suppléments pour combler les lacunes nutritionnelles de la suppression de ces aliments de mon alimentation et de mes autres carences en vitamines induites par la maladie. Par exemple, je n’obtenais pas assez de vitamine D lorsque j’ai réduit ma consommation de produits laitiers, alors mon gastro-entérologue m’a suggéré de prendre un supplément de calcium/vitamine D.