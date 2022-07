Planification de Waubonsee le 5 août Fête de la rentrée scolaire au campus du centre-ville d’Aurora – Shaw Local

Le Waubonee Community College organisera une fête de la rentrée sur son campus du centre-ville d’Aurora, 18 S. River St., le vendredi 5 août de 17 h à 20 h. Cet événement gratuit et familial est ouvert au public et est se tiendra conjointement avec Aurora Downtown First Fridays, qu’il pleuve ou qu’il vente.

L’événement sera un mélange d’activités familiales, de divertissements et d’aide à l’inscription pour les cours d’automne de Waubonnee, qui commencent le 22 août.

Les familles pourront profiter de l’heure du conte avec l’auteur bilingue pour enfants Beatriz Cantu et s’activer à notre station d’imagination adaptée aux enfants. Les participants sont encouragés à apporter des sacs à dos pour faire le plein de fournitures scolaires gratuites et de friandises jusqu’à épuisement des stocks. L’événement mettra également en vedette de la musique live du Steel Drum Band et du Jazz Combo de Waubonnee.

Le personnel de Waubonse sera disponible pour répondre aux questions et offrir des conseils personnalisés sur les programmes académiques, les ressources étudiantes, l’aide financière et la façon de payer les études collégiales.