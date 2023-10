Planètes flottant par paires sans étoile en orbite trouvées dans une nébuleuse lointaine | Actualités scientifiques et technologiques

Les scientifiques affirment avoir découvert des objets ressemblant à des planètes dans une nébuleuse lointaine, sans lien avec aucune étoile en orbite – et flottant par paires.

Des images du Télescope spatial James Webb (JWST) montrent la nébuleuse d’Orion avec les détails les plus clairs à ce jour, et les chercheurs affirment que des investigations plus approfondies révèlent un phénomène surprenant.

Environ 40 « planètes » gazeuses ont été repérées avec une autre planète sur une orbite lointaine en tandem, bien qu’aucun corps évident ne soit attiré par sa gravité ailleurs.

Les planètes, dont certaines ont à peu près la taille de Jupiter, ont été surnommées JuBMO – ou Jupiter-Mass Binary Objects – par les scientifiques de l’Agence spatiale européenne Samuel Pearson et Mark McCaughrean.

M. Pearson, qui fait partie de l’équipe qui a analysé les données, a déclaré à Sky News qu’il avait été surpris par « à quel point cette découverte était inattendue ».

« De brillants scientifiques travaillent depuis des décennies sur des théories et des modèles de formation des étoiles et des planètes », a-t-il déclaré.

« Mais aucun d’entre eux n’a jamais prédit que nous trouverions des paires d’objets de très faible masse flottant seuls dans l’espace – et nous en voyons beaucoup.

En savoir plus sur le télescope spatial James Webb

« La principale chose que nous en tirons est qu’il y a quelque chose de fondamentalement faux dans notre compréhension de la formation des planètes, de la formation des étoiles, ou des deux. »

Les planètes voyou ne sont pas une découverte nouvelle, mais comment et pourquoi elles se sont associées reste un mystère.

Les objets sont trop petits pour être considérés comme des étoiles, mais il ne devrait pas non plus être possible de former des planètes de cette taille à l’intérieur de la nébuleuse, selon les théories actuelles.

« Nous savons que nous pouvons voir les JuMBO, ils sont là sur les images, mais nous ne savons pas comment ils se sont formés », a déclaré M. Pearson.

« En termes de masse, ils se situent dans l’espace entre les étoiles et les planètes, mais notre compréhension actuelle de la formation des étoiles et des planètes ne peut expliquer leur existence. »

Le JWST a capturé les nouvelles images grâce à sa caméra proche infrarouge, avec des canaux de longueur d’onde courte et longue.

Image:

L’image prise dans un canal à courte longueur d’onde. Photo : NASA/ESA/CSA/M. McCaughrean, S. Pearson





En savoir plus:

Révélations sur la formation des premières galaxies

Galaxie tourbillonnante lointaine capturée

Une théorie de M. Pearson et M. McCaughrean examine l’idée selon laquelle ces planètes ont été « éjectées » d’une étoile hôte, ce qui explique pourquoi les scientifiques pensent que des planètes voyous singulières se retrouvent à flotter seules.

« Les éjections peuvent être provoquées par la diffusion des planètes dans le disque ou par des interactions dynamiques entre les étoiles », ajoute le rapport explorant la théorie.

« Cependant, la façon dont des paires de jeunes planètes peuvent être éjectées simultanément et rester liées, bien que faiblement à des séparations relativement larges, reste assez floue. »

La nébuleuse d’Orion, également connue sous le nom de Messier 42, se trouve à plus de 1 300 années-lumière de la Terre.