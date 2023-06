Planète (PL) Résultats T1 2024

Actions de Planète a chuté après que la société d’imagerie satellitaire et d’analyse de données a réduit ses prévisions de revenus annuels après avoir publié jeudi ses résultats du premier trimestre.

La société a abaissé ses prévisions pour ses revenus de l’exercice 2024 en cours à une fourchette de 225 à 235 millions de dollars, en baisse par rapport à ses prévisions précédentes entre 248 et 268 millions de dollars. Planet a également déclaré qu’il s’attendait à des pertes plus importantes sur la base de l’EBITDA ajusté, augmentant ses prévisions à une fourchette comprise entre 58 millions de dollars et 67 millions de dollars à partir d’une fourchette comprise entre 37 millions de dollars et 47 millions de dollars.

Les actions de Planet ont chuté de 20 % dans les échanges après les heures normales de bureau, depuis sa clôture à 4,90 $.

Malgré la baisse des prévisions, le co-fondateur et PDG de Planet, Will Marshall, a déclaré dans un communiqué que la société continue « de voir une forte demande pour nos solutions de données propriétaires, motivée par les événements mondiaux et la prise de conscience croissante de nos capacités ».

Le directeur financier et directeur de l’exploitation de Planet, Ashley Johnson, a en outre souligné « l’environnement macroéconomique difficile » et a déclaré que la société restait « concentrée sur la voie de la rentabilité ». Elle a ajouté que le bilan de la société « est solide », avec 375 millions de dollars en espèces et équivalents et aucune dette.

Pour le premier trimestre, Planet a enregistré un chiffre d’affaires de 52,7 millions de dollars, en hausse de 31 % par rapport aux 40,1 millions de dollars de la même période il y a un an, mais pratiquement stable par rapport au trimestre précédent.

La perte nette de la société au premier trimestre était de 34,4 millions de dollars, soit 13 cents par action. Cela a diminué de 22% par rapport à sa perte nette de 44,4 millions de dollars, ou 17 cents par action, un an auparavant.

La clientèle de Planet est passée à 903, contre 882 à la fin du quatrième trimestre. Sa clientèle est divisée en trois parties selon le chiffre d’affaires : 44 % dans la défense et le renseignement, 29 % dans le commerce et 27 % dans l’administration civile.

La société suit un calendrier d’exercice qui se termine le 31 janvier.